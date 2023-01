IKEA VINDSTYRKA: nieuwe luchtkwaliteitsensor voor je smarthome

IKEA gaat een nieuwe versie lanceren van de luchtkwaliteitsensor. Vorig jaar verscheen de VINDRIKTNING, een relatief domme variant die werkte met de FÖRNUFTIG luchtreiniger en verder eigenlijk geen slimme functies had. Komend jaar komt er een opvolger, namelijk de VINDSTYRKA. Deze heeft een compleet ander uiterlijk met een display, maar kan ook geïntegreerd worden binnen je smarthome. Zo werkt dit model samen met de nieuwe DIRIGERA-hub en uiteraard met de IKEA Home Smart-app, zo weet website iphone-ticker.de. De luchtkwaliteit kun je vervolgens ook in de Home Smart-app aflezen en het lijkt ons logisch dat je dit model ook in je scenes en automatiseringsregels kunt opnemen.

Je kunt deze nieuwe variant van de binnenhuismonitor onder andere koppelen aan de STARKVIND-luchtreinigers, die we zelf vorig jaar ook getest hebben. Op het display zie je PM2,5-deeltjes in de lucht en middels een stoplicht kun je de algehele luchtkwaliteit zien. Deze blijft groen bij 0-35 μg/m3, wordt geel bij 35-120 μg/m3 en wordt rood vanaf >120 μg/m3. Het display toont verder de kamertemperatuur en de luchtvochtigheidsgraad.

De kleine luchtkwaliteitsmeter hang je aan het stroom via usb-c. De kabel wordt meegeleverd, maar zonder voeding. Die zul je dus apart moeten bijkopen of een usb-stopcontact gebruiken.

Prijs en beschikbaarheid

Verdere informatie is eigenlijk nog niet bekend. We zullen even moeten afwachten op de officiële aankondiging voor de prijs en lanceringsdatum van de IKEA VINDSTYRKA.