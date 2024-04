Vijf nieuwtjes over de streamingdienst Viaplay

Nieuw en goedkoper abonnement met reclame

Viaplay heeft de kwartaalcijfers bekendgemaakt en daaruit blijkt dat men van plan is om deze zomer te starten met een goedkoper abonnement. Minder betalen dus voor de consument, en dat is altijd goed, maar het gaat wel een abonnement met reclame worden. Hoe het precies gaat werken en wat de prijs is van de nieuwe abonnementsvorm is nog onduidelijk. Waarschijnlijk wordt het eerst uitgerold in de Scandinavische landen. Over specifiek Nederland is nog niets bekend.

Viaplay blijft Formule 1 uitzenden

Komt de Formule 1 terug bij Ziggo of blijft het bij Viaplay? Het blijft bij Viaplay tot en met 2029, ondanks dat Ziggo een hoger bod had gedaan. De Formule 1 zag het echter meer als een totaalpakket, samen met de Scandinavische landen. De samenwerking was de afgelopen jaren goed bevallen en dus blijft Viaplay de Formule 1 behouden, ook al bood Ziggo meer geld. Viaplay gaat 45 miljoen per jaar betalen om de Formule 1 te mogen uitzenden.

Viaplay TV en nog een nieuwe zender?

Je hebt ongetwijfeld al meegekregen dat je nu Viaplay TV hebt op je tv waar je voorheen nog naar SBS9 kon kijken. Talpa en de streamingdienst zijn een samenwerking aangegaan waardoor je nu ook op een lineair kanaal naar Viaplay kunt kijken. Op Viaplay TV is ook sport te zien als Engels voetbal en zelfs Formule 1, alhoewel pas enkele uren na het live-evenement.

In de kwartaalcijfers blijkt echter dat Viaplay nog een nieuwe zender wil lanceren. Jörgen Madsen Lindemann, President & CEO van Viaplay:

and we are also planning to launch a new sports news channel in most of our markets, in order to capitalise even further on our wide-ranging sports offering.

Een nieuw sportnieuwskanaal dus. In Nederland hebben we daar nooit veel succes mee gehad (wie kan zich Sport 7 nog herinneren?), dus we zijn benieuwd waar Viaplay mee komt.

Prijsverhoging

Sommige bekende landelijke media hebben er eerder deze week echt een potje van gemaakt door te stellen dat de streamingdienst nu ineens de prijzen verhoogd omdat ze de Formule 1-rechten voor de komende vijf jaar wisten te verlengen. Deze prijsverhoging was echter al in februari van dit jaar aangekondigd en toen was nog helemaal niet duidelijk of Viaplay de rechten opnieuw kon bemachtigen. Het maandabonnement gaat per 22 mei naar 17,99 euro per maand, een prijsverhoging van twee euro. Wie dat wil kan echter de komende drie weken nog een goedkoper jaarabonnement afsluiten. Het nieuws uit februari werd gerecycled en opnieuw opgediend om blijkbaar te scoren. Kunnen we dit beschouwen als nepnieuws? Het betekent wel dat de prijsverhoging vanwege het verlengen van de uitzendrechten waarschijnlijk nog gaat komen. Die 45 miljoen euro per jaar betalen zich tenslotte niet vanzelf.

Meer of minder abonnees?

Nog een nieuwtje waar media elkaar tegenspraken de afgelopen dagen. Verliest de streamingdienst nu abonnees? Of groeit het juist? In de Scandinavische landen daalde het aantal abonnees, maar in Nederland is echter sprake van een groei waardoor het totaal een kleine groei liet zien, zo blijkt uit de kwartaalcijfers:

The quarter-on-quarter development reflected a small growth in the subscriber base as higher subscriber volumes in the Netherlands with the return of the Formula One season were offset by lower volumes in the Nordics.

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen zorgde voor een groei van het aantal abonnees in ons land. Feit blijft echter wel dat Viaplay het financieel nog altijd zwaar heeft. En een extra 45 miljoen euro per jaar om de Formule 1 tot en met 2029 te mogen uitzenden moet wel op de één of andere manier terugverdiend worden. We kunnen eigenlijk wel stellen dat de abonnees daar uiteindelijk voor zullen betalen, dus kijk er niet raar van op dat we vaker met prijsverhogingen te maken krijgen. De streamingdienst is vanaf 22 mei al de duurste streamingdienst van Nederland, dus waar houdt het op?