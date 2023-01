IKEA lanceert slimme vloer- en plafondlamp PILSKOTT

De twee lampen in de PILSKOTT-serie zijn nieuw en direct ook al te koop bij de Zweedse meubelgigant. IKEA heeft het over een moderne grafische vorm en een buigbare led-strip die in de lamp verwerkt zit. Je kan het licht draadloos dimmen met de IKEA Home Smart-app en de TRÅDFRI-afstandsbediening.

De lichtbron kun je overigens niet vervangen, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Beide lampen gaan volgens IKEA 25.000 branduren mee. Dit komt overeen met twintig jaar lang de lamp iedere dag drie uur laten branden. Het zijn geen kleurenlampen, dus je moet het met wit licht doen. Volgens de informatie waar wij over beschikken kun je geen verschillende wittinten weergeven. Wel kun je dimmen via de Home Smart-app van IKEA of een gekoppelde afstandsbediening. De lichtopbrengst is op maximaal vermogen 700 lumen.

De plafondlamp is een langwerpig model met een verhoging naar één kant vanaf het midden, waardoor het een beetje een S-vorm heeft. De staande led-vloerlamp is hoog en smal, waarbij de ledstrip is gebogen in een U-vorm. Verder informatie over de lampen is niet bekend. We nemen aan dat je de lampen kunt koppelen met de TRÅDFRI-hub en de nieuwe DIRIGERA-hub.

Prijs en beschikbaarheid

De PILSKOTT-lampen zijn per direct beschikbaar. Zowel de vloerlamp als de plafondlamp hebben een adviesprijs van 79,95 euro per stuk.