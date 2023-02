Review: IKEA SYMFONISK vloerlamp: Sonos-speaker op hoge poten

Dit is de IKEA SYMFONISK vloerlamp

Zo’n drie jaar geleden maakten we voor het eerst kennis met de gezamenlijke producten van de Zweedse meubelgigant IKEA en de Amerikaanse audio-experts van Sonos. Bij IKEA verscheen de SYMFONISK boekenplankspeaker en de SYMFONISK tafellampspeaker. In 2021 ging de samenwerking verder met het IKEA SYMFONISK picture frame, een kunstwerk aan de muur met erachter een luidspreker, ook wel het zingende schilderij genoemd. Vorig jaar nog kreeg de tafellampspeaker een upgrade en verscheen generatie 2 van de IKEA SYMFONISK speakerlamp met een nieuw design en beter geluid.

Nu is het de beurt aan de IKEA SYMFONISK vloerlamp. In de basis gaat het hier om dezelfde tweede generatie speaker van de tafellamp van vorig jaar (met beter geluid), maar dan met een compleet nieuwe lamp die op hoge poten staat. IKEA heeft daarnaast een nieuwe bamboekap ontworpen. Net als bij de originele tafellamp zijn ook hier de kappen gemakkelijk te verwisselen.

De IKEA SYMFONISK vloerlamp is dus een wifi-speaker én een lamp. Of eigenlijk een fitting. Je kunt namelijk zelf weten welke lamp je plaatst, zolang het maar een E27-lamp is (grote fitting). Dat kan een slimme lamp van IKEA zijn, die je vervolgens met de IKEA Home Smart-app en een Tradfri- of Dirigera-hub kunt bedienen, maar ook een Philips Hue-lamp of een wifi-lamp van LSC Smart Connect van winkelketen Action. Sterker nog, wil je een volledig domme lamp plaatsen, dan kan dat ook. De speaker heeft gewoon een knopje voorop om de lamp aan of uit te zetten. In feite is het lampdeel dus helemaal niet slim. Die maak je slim door een slimme lamp te plaatsen.

Het speakerdeel stuur je aan met de app van Sonos en dat is eigenlijk het slimme deel van deze vloerlamp. Je kunt dit product in de app van Sonos verbinden met je wifi-netwerk of met andere Sonos- of IKEA SYMFONISK-speakers. Let wel dat je met twee lampen een stereopaar kunt maken of dit model onderdeel kunt laten zijn van een multiroom-opstelling, maar dat eerste en tweede generatie SYMFONISK-speakers niet met elkaar kunnen samenwerken.