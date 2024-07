Dyson lanceert OnTrac koptelefoon met noise cancelling

De Dyson OnTrac biedt meer dan 2.000 aanpasbare kleurencombinaties voor buitenkappen en oorkussens. Elk oorkussen gemaakt van zachte microvezels en hoogwaardig schuim voor comfort en akoestische afdichting. Multi-pivot cardanische armen en een speciaal gepositioneerde batterij in de hoofdband moeten zorgen voor een evenwichtige gewichtsverdeling.

Om een optimale luisteromgeving te creëren, beschikt de Dyson OnTrac over een aangepast Active Noise Cancellation (ANC)-algoritme dat gebruik maakt van 8 microfoons, die 384.000 keer per seconde extern geluid samplen. Samen een zorgvuldig ontworpen interne geometrie moet tot 40 dB aan ongewenst geluid onderdrukt worden.

De Dyson OnTrac is voorzien van neodymium-luidsprekerdrivers van 40 mm, 16 ohm en geavanceerde audiosignaalverwerking. De koptelefoon reproduceert frequenties van 6 Hertz tot 21.000 Hertz. Ondertussen kantelde de luidsprekerbehuizing 13˚ richting het oor voor een directere audiorespons.

De koptelefoon komt met een batterijduur tot 55 uur, ook als ANC is ingeschakeld. De twee lithium-ionbatterijcellen met hoge capaciteit zijn in de hoofdband opgehangen voor een gelijkmatigere gewichtsverdeling. Om ANC aan en uit te doen, dubbeltik je op een van de oorschelpen. De MyDyson-app omvat realtime geluidstracking die het in-ear- en externe volume bewaakt en gebruikers waarschuwt voor mogelijk schadelijke niveaus. Met de MyDyson-app kunnen eigenaren ook kiezen tussen drie aangepaste EQ-modi: Bass Boost, Neutral en Enhanced.

De Dyson OnTrac wordt geleverd in vier kleurstellingen. De Ceramic Cinnabar-variant heeft een geverfde afwerking met keramisch gevoel. Naast deze vier kleurstellingen kun je jouw Dyson OnTrac personaliseren met op maat gemaakte buitenkappen en oorkussens in verschillende kleuren en afwerkingen. De adviesprijs van de hoofdtelefoon bedraagt 499 euro. De kappen kosten 49 euro per set.