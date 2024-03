IKEA start bètatest Matter en lanceert slimme stekker TRETAKT

Matter-ondersteuning en de nieuwe slimme stekker TRETAKT. Allereerst de Matter-ondersteuning. De Dirigera-hub van IKEA verscheen eind 2022 en is de opvolger van de eerdere smarthomehub Trådfri. IKEA beloofde toen dat de nieuwe hub ook ondersteuning voor smarthomestandaard Matter zou krijgen, maar dit bleef maar uitgesteld worden. Inmiddels is er echter goed nieuws te melden. Bètagebruikers kunnen namelijk nu aan de slag met Matter-ondersteuning voor de Dirigera-hub. In eerste instantie focust de bètatest zich op de slimme lampen van het merk, waarna ook sensoren en afstandsbedieningen aan de beurt zijn.

Middels Matter kun je ‘alles-met-alles’ verbinden, ongeacht platform of fabrikant. Als er Matter-ondersteuning is, dan kan het met elkaar werken. Het moet een echte universele standaard binnen het slimme huis worden, ook al zijn we daar op dit moment nog lang niet. Wanneer de Dirigera-hub ook in de publieke versie ondersteuning voor Matter krijgt is nu nog onduidelijk, maar een bètatest is meestal de laatste fase voor een publieke release.

Slimme stekker TRETAKT

Daarnaast lanceert IKEA een nieuwe slimme stekker. Deze is al verkrijgbaar bij de Zweedse meubelgigant in Frankrijk en Duitsland. De IKEA TRETAKT is veel compacter dan de vorige Trådfri-variant en komt met een fysieke aan/uit-knop. Met de slimme stekker kun je apparaten op afstand aan- of uitzetten. Uiteraard bedien je de slimme stekker in de IKEA Home Smart-app, maar je kan de stekker ook koppelen aan een remote en uiteraard aan de Dirigera-hub. De verwachting is dat de nieuwe slimme stekker ook snel naar Nederland komt. De prijs is 7,99 euro.