Review: Ikea Symfonisk Picture Frame E1913 – het zingende schilderij

Ikea Symfonisk Picture Frame E1913

De Symfonisk Picture Frame is de nieuwste toevoeging aan het Symfonisk-assortiment van Ikea. En wat voor een toevoeging, want dit toestel lijkt op geen enkele manier op een klassieke draadloze speaker. Zoals de naam aangeeft is dit een muurspeaker, ontworpen om op te hangen én vermomd als een kunstwerk. Mensen die op bezoek komen zullen het zien hangen en niet meteen als speaker herkennen. Tenzij hun oog valt op de stroomdraad, natuurlijk. Het idee is niet helemaal nieuw, want er zijn al jaren merken die muur- of inbouwspeakers aanbieden met een doek waarop je een foto kunt laten afdrukken. Monitor Audio doet dat bijvoorbeeld met zijn SoundFrame-speakers. Maar dat zijn toch wel een andere type producten: passief (dus aparte versterker nodig), gemaakt om in te bouwen en een hogere prijsklasse. Het intrigerende aan de IKEA Symfonisk Picture Frame is dat het een complete draadloze speaker is – mét uitgebreide streamingopties en multiroommogelijkheden. En dat voor 179 euro.

Er liggen twee kleurversies van de Symfonisk Picture Frame in de IKEA, telkens met hetzelfde lijnenspelkunst van Jennifer Idrizi maar dan op een zwarte of witte achtergrond. Je kunt deze standaardkunst vervangen door een van twaalf extra hoezen die vanaf september te koop zijn. Het aanbod is heel divers, gaande van natuurthema’s tot dingen die meer richting popart neigen. Het prijsetiket dat op deze extra panelen prijkt varieert van 15 tot 23 euro.