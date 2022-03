Voordat je nu gelijk naar de Nederlandse website van IKEA surft, dat is nog eventjes te vroeg. De nieuwe slimme rolgordijnen zijn opgedoken op de Duitse website van IKEA. Dit keer geen ‘gordijn op een rol’ zoals bij de eerder gelanceerde slimme rolgordijnen van IKEA, maar eigenlijk slimme plisségordijnen. Ze vouwen als een harmonica op.

IKEA PRAKTLYSING en TREDANSEN

Zo is daar ten eerste de PRAKTLYSING, een slim rolgordijn in de kleur wit die verkrijgbaar is in twee afmetingen, namelijk 120 bij 195 centimeter en 140 bij 195 centimeter. De prijs is 125 euro voor de kleinste versie en 129 euro voor de 140×195 cm. De PRAKTLYSING is niet verduisterend.

Ten tweede zijn daar de TREDANSEN. Ook wit van kleur, maar dan wel verduisterend. De prijs van deze verduisterende slimme rolgordijnen ligt wel iets hoger. Ook hier zijn dezelfde afmetingen beschikbaar, maar dan voor respectievelijk 145 euro en 149 euro.

Uiteraard zijn deze beide slimme rolgordijnen van IKEA weer via de IKEA Home Smart-app te bedienen. Je hebt de TRÅDFRI Gateway hiervoor wel nodig. Ook kan je ze bedienen met de bijbehorende afstandsbediening of kies voor stembediening via Amazon Alexa, Apple HomeKit of Google Assistant.

Nog niet in Nederland verkrijgbaar

De PRAKTLYSING en TREDANSEN zijn de nieuwe slimme rolgordijnen en komen bovenop de FYRTUR en de KADRILJ, die eerder ook in Nederland zijn verschenen. Ze zijn vanaf nu dus in Duitsland verkrijgbaar. Over Nederland is nog niets bekend. Zodra ze hier ook te koop zijn brengen we je uiteraard op de hoogte.