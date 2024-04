Zo maak je je smarthome klaar voor het EK Voetbal

Slimme verlichting als alternatief voor slingers en vlaggetjes

Slimme verlichting is ideaal om te laten zien voor welk land jij juicht. In de Nederlandse huizen kleurt de slimme verlichting oranje of rood, wit, blauw en in de Belgische huizen zijn de kleuren van de Belgische vlag gebruikelijk om support voor de Rode Duivels te tonen. Dit kun je natuurlijk heel gemakkelijk instellen in de app die jij gebruikt voor je slimme verlichting, op voorwaarde dat jij slimme lampen in huis hebt die ook kleuren kunnen weergeven. Heb je ook slimme lampen in de tuin, bijvoorbeeld van Philips Hue of Innr? Dan kan je ook de straat laten meegenieten en is het een moderne variant op de ‘slingers en vlaggetjes’ aan de gevel. Dit moet verder geen moeite kosten en iedereen met slimme verlichting en een app moet dit lukken.

Het meest geschikt zijn wellicht de lampen van Nanoleaf. Door middel van scenes kun je de led-lichtpanelen allerlei effecten meegegeven. En het leuke is dat Nanoleaf zelf al de vlaggen van diverse landen als scene heeft klaarstaan ter ere van het vorige EK Voetbal. Daar kunnen we nu natuurlijk ook weer van profiteren. Nanoleaf heeft diverse panelen in het assortiment waarmee je je eigen creatie aan de wand kunt maken, zoals de Nanoleaf Lines of de Nanoleaf Canvas. Sinds kort heeft het bedrijf ook buitenverlichting en dat is natuurlijk helemaal ideaal tijdens het EK Voetbal.

Hoe kies je nu een scene in de Nanoleaf-app? Open de app en druk onderaan op het tabblad Discover. Kies vervolgens voor scenes en druk op het vergrootglas. Zoek naar Nederland of België en je krijgt direct de mogelijkheid om de Nanoleaf-lampen de vlag te laten tonen. Kies het apparaat waar je de scene voor wilt gebruiken en je bent helemaal klaar. In 2024 versier je het huis niet meer met vlaggetjes en slingers, maar gebruik je slimme verlichting om jouw support te tonen. Binnen en buiten, zo is jouw huis qua verlichting in ieder geval helemaal klaar voor het EK.