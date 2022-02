De prijs van een smarthome: wat kost het slim maken van je huis?

Wat kost een smarthome nu eigenlijk?

Het is een misvatting dat een smarthome in ale gevallen een dure aangelegenheid is. In onze optiek is een slim huis, of een deel daarvan, voor iedereen weggelegd. Het ligt er maar net aan hoe ver je er in wilt gaan en waar je mee wilt beginnen. Het is dus van belang dat je begint met een plan. Welke producten in huis wil je slim gaan maken, in eerste instantie? En wil je bepaalde producten in een nieuwe, slimme variant kopen of ze middels een accessoire slim maken? Met de laatste optie bespaar je ook weer geld.

Let wel; in onderstaande scenario’s houden we nog geen specifieke rekening met producten die daadwerkelijk (volledig) met elkaar kunnen communiceren. Dit is immers afhankelijk van het platform en protocol dat je kiest. Zo kun je ervoor kiezen producten aan elkaar te linken via Google Home of Apple HomeKit, of juist uitgebreide en geavanceerde platformen als Homey, Home Assistant en Fibaro. Je kunt er ook voor kiezen met één merk te beginnen, zoals Philips Hue, en dat systeem verder uit te breiden.