Wat is een smart tv en wat kun je ermee?

Wat is een smart tv?

Je kunt als de televisie uit is in principe niet zien of hij smart is. Het is wel op te maken uit bijvoorbeeld de knoppen op de afstandsbediening: vaak hebben smart-tv’s een eigen knop voor bijvoorbeeld Netflix of Rakuten. Het is echter niet de knop die de televisie slim maakt.

Simpel gezegd is een smart tv is een tv die je kunt verbinden met het internet en die je middels deze internetverbinding en een gebruiksvriendelijke interface toegang geeft tot interactie met de tv en online content. Waar enkele jaren geleden nog verschillende termen voor deze tv’s gebruikt werden zijn nu nagenoeg alle fabrikanten overgestapt op de term ‘smart tv’. In grote lijnen gaat het erom dat de tv verbonden is met het internet en hierdoor extra functionaliteiten biedt die hieronder omschreven zijn.

De interface is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. We zijn gegaan van zeer geavanceerde en uitgebreide menu’s en pagina’s naar een simplistische vormgeving, zonder toeters en bellen en met alleen de belangrijkste functies. De huidige smart tv-platformen staan in het teken van gebruiksgemak; met overzichtelijke en eenvoudig te bedienen menu’s die soms zelfs het hele beeld niet meer innemen maar als waaier of balk over je beeld liggen.

Tegelijkertijd zien we ook een opmars in iets minder gebruiksvriendelijke menu’s op dit type televisies, namelijk de aanwezigheid van veel advertenties en reclame. Soms nemen deze een groot deel van het menu in. Hoewel het vreemd lijkt om advertenties te zien op een apparaat waar je al zoveel geld aan hebt uitgegeven, is de kans aanwezig dat je televisie nog duurder was geweest als die advertenties er niet stonden. Het is tegenwoordig zelfs steeds makkelijker om een OLED-televisie van minder dan 1.000 euro te kopen en dat komt mogelijk mede door de commerciële deals die fabrikanten kunnen sluiten.

Daaraan gelieerd is ook het doorverkopen van je data, waardoor anderen inzicht krijgen in wat jij kijkt of wat je gegevens zijn. Dit is een veelgebruikte methode waarmee televisiefabrikanten geld verdienen. Ben je hier niet van gediend, doe dan goed research naar je televisie en de fabrikant of kies toch voor een niet-smart-tv als je zeker wil zijn dat je data bij jou blijft.