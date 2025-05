Review: Beans View D210 en D220 – Bijna gratis?

Dit zijn de Beans View D210 en D220

De Beans View D210 is een zogenaamde Pan- en Tiltcamera, dus deze kan gemotoriseerd volledig om zich heen kijken en eventuele indringers volgen. De camera is verkrijgbaar in twee verschillende varianten. Kies uit een variant met 1080p resolutie of kies de 2K-camera. Je ontvangt realtime waarschuwingen bij het detecteren van beweging, er is nachtvisie aanwezig en de camera’s zijn makkelijk te installeren volgens Beans View. Je kunt lokaal de beelden opslaan op een micro-sd-kaart (niet meegeleverd) of via de cloud (abonnement nodig). Ook is er tweewegcommunicatie aanwezig. De Beans View D210 gemotoriseerde binnencamera kost slechts 18,99 euro voor de HD-versie en 21,99 euro voor de 2K-versie. Sinds kort is er ook een 3K-versie verkrijgbaar voor 32 euro.

De Beans View D220 is ook een Pan- en Tiltcamera, maar dan met een dubbele 3K-camera aan boord. Het zijn dus eigenlijk twee camera’s in één. Het onderste deel heeft een vaste camera die naar de door jouw ingestelde richting kijkt. Het bovenste deel kan draaien en volgt eventuele ongewenste bezoekers. Dit model is verkrijgbaar in een dubbele 2K-versie en een dubbele 3K-versie voor respectievelijk 46 en 62 euro. Beide camera’s (D210 en D220) ondersteunen 24/7 opnemen.

Er zijn dus drie varianten van de D210 en twee varianten van de D220. De camera’s verschillen hierbij vooral qua beeldresolutie. De makkelijkste plek om deze beveiligingscamera’s van Beans View te kopen is via Amazon, waar op het moment van schrijven ook nog 20% korting voor ieder model beschikbaar is. In deze review testen we de 2K-versie van de D210 (21,99 euro) en de 3K-versie van de D220 (62 euro).