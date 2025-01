Nieuwe uitgave: Music Emotion januari 2025

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Bluesound Node Nano & Node N132 – Regelrechte aanraders!

Het zal inmiddels ruim 10 jaar geleden zijn dat ik voor het eerst mocht kennismaken met producten van het merk Bluesound. Een groot event voor winkeliers en pers op de Euromast in Rotterdam. Ik was behoorlijk onder de indruk van de mogelijkheden van de apparaten, de eigenzinnige vormgeving van de eerste serie en de ambities een hiresolution tegenhanger te worden van Sonos…

Marantz MODEL 60n – Gezelligheid troef

De Model 60n zegt tegen niets ‘neen’. Tv-geluid, vinyl en streaming, alles handelt deze elegante alles-in-één-versterker met plezier af. En dat aan duizend euro minder dan de populaire Model 40n. Waar wordt dan op beknibbeld?

Dr. Feickert Volare platenspeler (deel 3) – Drieluik: Modern classic opgewaardeerd

In de vorige uitgaven van Music Emotion zijn we gestart met een drieluik waarin Marco de Wilde, importeur Music2, een relatief betaalbare hifi set heeft samengesteld die we in opvolgende artikelen opwaarderen. In dit laatste deel van deze serie vervangen we de uitstekend presterende Vero S phonostage van dr. Feickert Analogue door de hoogwaardige Van den Hul The Grail MKIII phonostage. Zitten de high-end verschillen enkel in de fraaie behuizing?

Audel Magika +Plus – Italiaans design uit Palermo

Die Italianen kunnen er wat van. Ze bouwen niet alleen luidsprekers van wereldklasse, maar het Italiaans design en de fantastisch mooie houtbewerking is ook onovertroffen. We denken daarbij natuurlijk gelijk aan Sonus faber. Maar op Sicilië zit nog een andere fabrikant, Audel, die onder leiding van Walter Carzan bijzondere luidsprekers bouwt. Natuurlijk ook met een in het oog springend design en perfect afgewerkt. Maar klinken ze ook goed? Nadat Olaf van Wijk van Audel-importeur More Music een paar Audel Magika +Plus luidsprekers met stands bij mij had afgeleverd, gingen ze flink door de testmangel.

Canor Asterion V2 – Absolute stilte

De relatie tussen Canor en phonovoorversterkers is bijna even innig als het merk zijn liefde voor buizen. Die twee zaken komen heel geslaagd samen bij hun high-end phonovoorsterker, de Asterion V2.

JK Acoustics Power Isolator – Minder vervuiling, meer muziek

Mensen die mij kennen weten dat ik al sinds jaar en dag groot liefhebber van Nederlandse audioproducten ben. Een liefde die toentertijd flink is aangewakkerd door de zeer korte lijnen die je met de Nederlandse ontwerpers kunt onderhouden. Ook de bevlogenheid en het enthousiasme waarmee ze over hun producten vertellen, werkte en werkt nog steeds aanstekelijk. Ook huidig eigenaar en ontwerper Marthijn Ketelaar behoort samen met vader Johan – die het merk in 1977 heeft opgericht – tot deze bevlogen groep. Hun merk JK Acoustics is in al die jaren zo innovatief en vooruitstrevend gebleken, dat het tot op de dag van vandaag als echte ‘geheimtip’ kan worden gezien. Binnen het opvallend grote assortiment is sinds kort ook een nieuwe vreemde eend in de bijt te vinden. Ik heb het dan over een nogal forse, mysterieuze en vooral loodzware, zwart gespoten behuizing die de gloednieuwe JK Acoustics Power Isolator bevat.

System Audio Signature 5 – Regelrechte aanraders!

Hoe klein deze System Audio’s mogen zijn, als het over hun weergave gaat vertellen de nieuwe Signature 5’s een ander verhaal. Na intrigerende demonstraties op twee audioshows, moesten we deze mini’s met grote bassen toch eens naar de testruimte halen. Benieuwd of ze daar ook indruk maken?

Klipsch Flexus Core 200 – Van solo naar volledig surround

De nieuwe Flexus Core 200-soundbar van Klipsch is een 3.1.2-soundbar met Atmos-geluid om een avondje Netflix meeslepender te maken. Tuning door Onkyo én de flexibiliteit om tegen een bereikbare prijs een heel surroundsysteem te bouwen zijn de opvallende eigenschappen van deze goedkope soundbar.

TRENDS: Audiotrends in 2024

Het einde van het jaar is een perfect moment om even terug te blikken op wat er allemaal is gebeurd in de audiowereld. Grote merknamen worden verkocht, nieuwe uitdagers duiken op en baanbrekende producten duwen de markt weer in nieuwe richtingen. Wat bracht 2024 en wat kunnen we in 2025 verwachten?

REPORT: OSM en Trifonov brengen publiek in vervoering

Lezers van mijn rubriek ‘Muziektips’ in Music Emotion weten zo langzamerhand wel hoe ik op het vlak van muziekbeleving en -consumptie in elkaar steek: een verzamelaar van elpees en cd’s en regelmatig concertganger (zo’n tien keer per jaar). Dit laatste ook om voeding te houding met de werkelijkheid.

Sonus faber Palladio level 6 – Italiaanse grandeur in de thuisbioscoop

Om binnen de overvolle luidsprekermarkt succesvol te zijn, is het van levensbelang om je te onderscheiden. Dat kan door een nauwkeurig gekozen eigen klanksignatuur en zelf ontwikkelde technologie en materiaalkeuze. Maar ook een ijzersterke marketing moet niet worden onderschat. Het merk van deze test heeft het zelf profileren bijna tot kunstvorm verheven. Ik heb het dan natuurlijk over niemand minder dan de Italiaanse luidsprekerfabrikant Sonus faber. Opgericht in 1983 door Franco Serblin, heeft deze exquise producent de gouden formule gevonden om de zo gelouterde Italiaanse stijl te combineren met prachtig verfijnd materiaalgebruik en een bijzonder aangename, natuurlijke en rijk getimbreerde weergave. Tot nog niet eens zo lang geleden kon er alleen middels conventionele hifi-luidsprekers van deze geneugten worden genoten. Maar vandaag de dag biedt deze grootschalige ‘boetiek-luidsprekerproducent’, een viertal series aan waarvan de hier besproken Palladio Level 6 de op één na duurste is.

Merel Vercammen over Sarasvati – Van een klein stroompje tot een kolkende massa water…

Je ontmoet niet vaak iemand die artistiek hoogontwikkeld is, een rationele en wetenschappelijke denker en ook nog een business op kan zetten. Artiesten zijn niet altijd bedreven om hun kunst om te zetten in een solide bestaansbasis. Als zo’n persoon ook nog diep nadenkt over al deze zaken, dat vervolgens perfect kan verwoorden, precies weet wat ze wil, haar eigen pad kiest en met flexibiliteit en een open mind out of the box kan denken, dan heb je ongeveer een profiel van Merel Vercammen, een van onze vaderlandse topviolisten. Genoeg raakvlakken om een ontmoeting met haar te hebben ergens in het land, met als directe aanleiding de release van ‘Sarasvati’, haar nieuwste cd, die ze samen met Dina Ivanova vorm gaf.

Terry Medalen – Primare stapt in custom install

Primare kennen we als bouwer van elegante hifi-apparatuur dat met z’n eigen Scandinavische insteek en geluidsfilosofie een unieke positie inneemt. Mooi om muziek en filmgeluid naar de woonkamer te brengen. Minder bekend is dat hun producten steeds vaker worden gebruikt door installateurs om discrete audiosystemen en thuisbioscopen te bouwen.

Productnews: Wharfedale Super Linton – Een klassieker in

Een combinatie van nu en toen – zo kan de nieuwe Super Linton van Wharfedale het beste worden omschreven. Dit model bouwt voort op de erfenis van zijn voorganger, de bestseller Linton, en eert het iconische design van de jaren ’60 en ’70.

Master Fidelity & Rhapsody Zen & The Art of Fine Audio – Een aloud

verbond

Met directe ingang heeft Rhapsody, Zen & The Art of Fine Audio de productlijn van Master Fidelity, NADAC-D en NADAC-C in hun verkoopprogramma opgenomen.

REVIEWS: Muziektips Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-

Tien films die in je 2024 gezien moest hebben

Wat waren de meest in het oog springende filmreleases van het afgelopen jaar? We zetten tien titels op een rij…

Wishlist 2025 : vijf films om naar uit te kijken

Welke langverwachte films staan momenteel ingepland voor een release in 2025? We zetten vijf titels op een rij…

Drie tv-series – die je in 2024 gezien moest hebben…

Wat waren de meest in het oog springende tv-series van het afgelopen jaar? We zetten drie titels op een rij…

Drie tv-series – Die je in 2025 moet gaan zien…

Wat zijn de meest in het oog springende tv-series van het komende jaar? We zetten drie titels op een rij…

REVIEWS: Muziektips Ruud Jonker – Diverse (sa)cd/lp-recensies

