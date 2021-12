10 smarthome-tips die je moet lezen

Hoe kun je koken met de Google Home-speaker als hulpje?

Of je nou plakkerig deeg aan je handen hebt of het simpelweg niet zo hygiënisch vindt om je smartphone aan te raken: er zijn manieren om toch slimme hulp te krijgen in de keuken, namelijk door Google Assistent via Google Home in te schakelen. Ze kan je met van alles helpen: een boodschappenlijstje maken, je kookwekker zijn, muziek luisteren en je zelfs stap voor stap door een recept heen loodsen. Je hoeft maar te zeggen “Hey Google, ik wil brownies bakken” en Google komt met een recept van een blogger of website waarmee je zo brownies bakt. Meer tips over Google Assistent in de keuken? Lees dan ‘Zo gebruik je Google Home en Google Assistant in de keuken’.