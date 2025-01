Review: Teufel STEREO L 2 – actieve vloerstaande luidsprekers

Installatie en de app

Volgens Teufel zijn de STEREO L 2 in enkele minuten al klaar voor gebruik. Dat is wellicht iets te optimistisch, want het uitpakken vergt even wat tijd (en is door de omvang echt een klusje om met z’n tweeën te doen) en ook de voet moet geplaatst worden. Staan beide speakers op ongeveer de juiste plek? Dan is het inderdaad een fluitje van een cent. We pakken de nieuwe Teufel Home-app erbij. Dit kun je zien als de opvolger van de Raumfeld-app van Teufel en de STEREO L 2 zijn de eerste producten van het merk die gebruikmaken van de nieuwe app. En het aansluiten is inderdaad een fluitje van een cent. Even de stekker erin (deze actieve wifi-speakers hebben in principe alleen een stroomkabel nodig), de primaire speaker via de app vinden (via wifi), dan achterop beide speakers de connectknop indrukken om ze te pairen en klaar ben je. Vervolgens kun je eigenlijk direct beginnen met muziek afspelen.

Die nieuwe app is overigens wel een dingetje, want het is daarmee nu (in ieder geval voorlopig) echt een gesloten systeem. Je kan de STEREO L 2 niet uitbreiden met achterspeakers of een subwoofer, die zijn gewoon nog niet beschikbaar voor de Teufel Home-app. De Berlijnse fabrikant geeft het zelf ook al aan. De STEREO L 2 is niet compatibel met producten uit de Teufel Streaming/Raumfeld-serie of de Teufel Raumfeld-app. Je kan deze speakers prima aansluiten op de televisie voor stereo-geluid, en dat doen ze ook best goed, maar een echte entertainmentset kun je er niet mee maken. We richten ons daarom ook met name op muziek in deze review.

De nieuwe Teufel Home-app zit overigens al best goed in elkaar. Vanaf het thuisscherm (Home) kies je bovenaan de muziekbron. Niet alleen kies je hier uit Spotify Connect, Tidal Connect, Google Cast, AirPlay, TuneIn Radio of Bluetooth, maar ook selecteer je hier eventuele verbonden apparaten via Optisch of Aux. Hieronder kies je eventuele opgeslagen presets en vind je je favorieten of onlangs afgespeelde radiozenders terug.

Het tweede tabblad geeft toegang tot Sound. Hier vind je een driebands equalizer voor Bas, Midden en Treble of kies Geluidsvoorinstellingen. De equalizer is wat beperkt, maar werkt goed en iedere trede geeft een duidelijk resultaat. Tot slot hebben we de Instellingen in de app. Interessant hier is het afstemmen van de plaatsing van de speakers. Per speaker kies je waar ze staan. Dicht bij een muur, in een hoek of meer dan 1 meter van een muur. Ook kan je de balans links/rechts aanpassen, de AUX-ingang instellen en eventueel versterken of de laatste firmware-update downloaden.

Je ziet inmiddels, het zijn niet veel opties. Het is echt plug-and-play. Alleen een stroomkabel, verder heb je nergens kabels lopen. Ideaal voor veel moderne huishoudens. Voor de echte audiofiel biedt de Teufel STEREO L 2 wellicht te weinig opties om alles naar wens aan te passen, maar voor het overgrote deel van de muziekliefhebbers is dit alles wat je nodig hebt, ook omdat je eventueel een platenspeler aan kan sluiten. En dat zonder verder gedoe.