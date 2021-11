Wat als je slimme slot je buitensluit?

Smartphone als de dader

Als je smartlock niet werkt, dan heeft dit vaak te maken met je smartphone. Het klinkt heel simpel, maar even je telefoon aan- en uitzetten, lost meestal toegangsproblemen op. Hij is dan weer even gereset en ‘fris’ en kan als het goed is zonder al te veel problemen zorgen dat je deur ontgrendeld. Ook kan het soms helpen om specifiek de app van het slot te verwijderen en weer te installeren (of simpelweg opnieuw in en uit te loggen).

Als je binnen bent en je slimme slot werkt niet, dan kun je ten eerste checken of de batterijen het nog we doen en reset je modem, mocht je hem via wifi gebruiken. Check goed of je alles van het slot verder zoals gewoonlijk kunt bewegen. Een andere optie is om de batterijen juist even te verwijderen en weer terug te stoppen. Werkt ook dat niet, neem dan contact op met de fabrikant. Het kan soms voorkomen dat het hele smartlock uit de deur moet worden gehaald, maar dat is zelden nodig. Je kunt ook denken aan een paniekslot, of liever gezegd een anti-paniekslot. Dit zijn sloten die je van binnenuit altijd kunt openen. Je hoeft hiervoor alleen de kruk naar beneden te duwen en je kunt veilig naar buiten komen.

Nu is dat allemaal goed te doen als je aan de binnenkant van je huis bent, maar wat als je buiten staat in de bittere kou? Sommige slimme sloten bieden alsnog een soort noodoptie waarbij je je sleutel in je slot kunt gebruiken of anders de speciale druppels/fobs die bij veel slimme sloten worden geleverd of zelfs een 9-volt batterij zoals bij Loqed wanneer de batterijen van je slot en je smartphone leeg is. Je kunt dus altijd naar binnen. Het verschilt per fabrikant wat voor oplossing ze hiervoor gevonden hebben. Als je buitenstaat en niet binnenkomt, dan zou je iemand die ook toegang heeft tot de smartlock kunnen laten proberen deze op afstand te openen.