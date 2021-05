Zo maak je groepen met slimme lampen: Action, Kruidvat, Hema en Lidl

Groepen maken met slimme lampen

Om een groep te maken klik je op een willekeurige slimme lamp in de Tuya-app van jouw keuze. Je komt dan in het venster waar je de desbetreffende lamp kunt in- en uitschakelen, de witbalans kunt aanpassen en (indien mogelijk) de kleuren van je lamp kunt instellen. Voor nu kun je dit overslaan, want je moet naar het icoontje van het penseeltje. Deze vind je rechts bovenaan op het scherm. Klik op het penseeltje en je komt bij het scherm met Instellingen voor de desbetreffende lamp. Zo kun je de naam wijzigen, een verbinding maken met de slimme assistenten Amazon Alexa en Google Assistant en nog veel meer. Ga naar het kopje ‘Andere’. Onder ‘Product delen’ vind je de optie ‘Maak een groep’. Aangezien dit is wat we moeten doen klik je hier op.

De exacte icoontjes en namen verschillen per Tuya-app, maar de locaties zijn altijd op dezelfde plek te vinden. In het voorbeeld hebben we gebruik gemaakt van de app van Kruidvat. Voor de LSC Smart Connect-app zie je geen penseeltje, maar juist de tekst ‘Menu’. In het volgende venster staat vervolgens geen ‘Maak een groep’, maar ‘Creëer groep’. Zo zijn er kleine verschillen tussen de apps, maar werkt het wel precies op dezelfde wijze.

In het volgende venster vind je alle geïnstalleerde lampen. Welke lampen wil je opnemen in een groep? Zet simpelweg een vinkje achter de desbetreffende lampen die je in een groep wilt opnemen. Ben je klaar? Druk dan rechts bovenaan op ‘Opslaan’. Je krijgt nu de mogelijkheid om een groepsnaam in te vullen. Het is handig om duidelijke namen te kiezen, zodat je altijd weet welke lampen je in de desbetreffende groep kunt bedienen. Kies bijvoorbeeld: ‘Lampen woonkamer’ of ‘Lampen keuken’ en je bent klaar. De groep verschijnt nu bovenaan op het thuisscherm, boven je producten. Druk op de ronde knop van de groep om alle lampen in één keer aan- of uit te zetten. Druk naast de ronde knop van de groep om het venster te openen om de witbalans en kleuren in te stellen. Dit kun je nu ook voor de hele groep tegelijk doen in plaats van voor iedere lamp apart. Is het gelukt om groepen te maken met slimme lampen? Gefeliciteerd! Jouw smarthome zorgt nu voor nog meer gemak!