Zo maak je de koppeling tussen Philips Hue en Spotify

Werkt de Philips Hue en Spotify-integratie met alle lampen?

Nee. De Philips Hue en Spotify-integratie werkt alleen met de gekleurde Philips Hue-lampen (White and Color Ambiance). Het is echter niet alleen beperkt tot de losse lampen. Ook de armaturen als de gekleurde Philps Hue Iris of de Philips Hue Bloom doen leuk mee met de lichteffecten. Waarschijnlijk werkt het ook gewoon met je gekleurde Hue-tuinlampen, dus een discoshow in de tuin moet geen probleem zijn.

Let op dat je de Philips Hue Bridge nodig hebt. Heb je alleen de Philips Hue Bluetooth-lampen in gebruik zonder de bridge, dan werkt het niet. We hebben ook gekleurde IKEA- en Lidl-lampen geprobeerd vanuit de Philips Hue-app. Ook deze werken niet met de Philips Hue en Spotify-koppeling.

Je hebt de nieuwste versie van de officiële Philips Hue-app nodig voor deze nieuwe functie. Voor de koppeling heb je geen Spotify Premium nodig. Het werkt ook met je gratis Spotify-account.