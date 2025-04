Spotify verhoogt prijzen Premium-abonnementen in Nederland en België

De prijsverhogingen zijn per direct van kracht voor nieuwe klanten. Bestaande Spotify Premium-abonnees zullen de aangepaste tarieven vanaf mei in hun facturen terugzien. Spotify heeft zijn klanten via e-mail op de hoogte gesteld van deze wijzigingen, waarbij het bedrijf aangeeft dat de prijsverhoging noodzakelijk is om te blijven investeren in innovatie en de voortdurende verbetering van het platform en de beschikbare functies.

Een interessant detail is het verschil in de nieuwe tarieven tussen Nederland en België. Terwijl de prijzen bij de vorige verhoging nog gelijk werden getrokken, zijn de Belgische tarieven nu een euro lager dan de Nederlandse. Dit verschil is merkbaar in de meeste abonnementsvormen.

Hieronder volgt een overzicht van de oude en nieuwe prijzen voor de verschillende Spotify Premium-abonnementen:

Spotify Premium Individual: Nederland: van €10,99 naar €12,99 België: van €10,99 naar €11,99

Spotify Premium Duo: Nederland: van €14,99 naar €17,99 België: van €14,99 naar €16,99

Spotify Premium Family: Nederland: van €17,99 naar €21,99 België: van €17,99 naar €20,99

Spotify Premium Student: Nederland en België: van €5,99 naar €6,99



Naast deze aanpassingen is er ook een nieuw abonnementsvorm geïntroduceerd, namelijk de “Premium Family Basic”. Dit abonnement kost €17,99 per maand, maar biedt geen toegang tot audioboeken.