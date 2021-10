5 handige smarthome-mogelijkheden voor een gerust hart op vakantie

Sensor

Als je in je tuin veel struiken hebt die flink bewegen in de wind, dan hebben slimme camera’s er soms problemen mee om te begrijpen dat dit geen gevaar vormt. Je krijgt dan toch een melding terwijl het slechts je bamboe is die reageert op het herfstweer. Er is nog een andere manier om te weten te komen of iemand in je huis is. Dat doe je door sensoren te plaatsen op ramen en deuren.

Dankzij een soort magnetisch systeem op zowel je kozijn als je deur of raam zelf, kom je te weten of deze is geopend of niet. Als een inbreker lomp een andere ruit ingooit dan heb je uiteraard weinig aan die slimme sensoren, maar over het algemeen gaan ze toch nog steeds vaak voor de deur, waardoor het handig is om een sensor te plaatsen waarvan inbrekers sowieso pas als het al te laat is kunnen zien dat ze in de gaten worden gehouden. Je vindt dit soort sensoren onder andere in de Xiaomi Aqara smarthomelijn.