Beoordeling Google Nest Doorbell (batterij)

De Google Nest Doorbell is een flexibele en veelzijdige videodeurbel. Iedereen kan dit model installeren dankzij de ingebouwde batterij. De veelzijdige meldingen laten je precies weten wat er bij de voordeur allemaal voor gebeurtenissen plaatsvinden, zonder dat je daadwerkelijk naar de livestream hoeft te kijken. De kunstmatige intelligentie heft de lage resolutie van het beeld in feite weer op en geeft veelzijdige meldingen en gezichtsherkenning, waardoor je eigenlijk niet meer naar het beeld hoeft te kijken. Ook de samenwerking met de Google Nest Mini's en je Google Nest Hub is een mooie toevoeging. De Google Nest Doorbell op batterij had de beste videodeurbel van dit moment kunnen zijn als de beeldkwaliteit net iets beter was en er geen kleine kinderziektes met notificaties waren geweest. We hebben er vertrouwen in dat in ieder geval dat laatste snel opgelost wordt. Nu is de Google Nest Doorbell gewoon een hele goede videodeurbel.