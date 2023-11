Je kunt de Philips Hue-lamp of bridge niet vinden

Als dit de eerste keer is dat je een Philips Hue-lamp installeert, dan kan dat op verschillende manieren foutgaan. Wanneer je de lamp eenmaal in de houder geparkeerd hebt en via de app probeert toe te voegen, dan kan het zijn dat je de lamp niet kunt vinden. Een lamp toevoegen doe je via de Instellingen van de Hue-app, waar je onder het kopje Lampen een toevoegknop ziet staan. Wanneer je de stappen in beeld opvolgt en het installeren lukt niet, dan werken de tips hieronder wellicht.

Het klinkt knullig en onbenullig, maar weet je zeker dat de lamp aanstaat? Check of de houder werkt door er een ouderwetse lamp in te draaien en op de knop te drukken. Werkt dat? Dan stond de lamp wellicht nog uit toen je hem wilde installeren. Controleer ook meteen even of je wel een lamp toevoegt van het juiste merk. Alleen lampen van Philips Hue (of de lampen die de app ondersteunt) kunnen toegevoegd worden. En anders kun je de lamp misschien via het serienummer toevoegen.

In het verlengde hiervan kunnen we nog een stapje verdergaan. Want als je gebruikmaakt van een Philips Hue bridge, dan ontgrendel je ook een extra laag moeilijkheden. Voordat je een bridge kunt gebruiken ga je via de Instellingen naar je Hue-systeem, waar je de accessoire kunt toevoegen. Zorg ervoor dat de bridge aanstaat (en stroom ontvangt), hij goed gekoppeld is aan een router (of meshnetwerk) en dat dit hetzelfde netwerk is als waar je smartphone verbinding mee maakt.

Dat geldt voor de smartphone waar de app van Philips Hue op staat. Wanneer beide apparaten niet verbonden zijn met hetzelfde netwerk, dan kunnen ze elkaar niet ‘zien’. En daardoor kunnen ze niet communiceren. Heb je verbinding gemaakt, dan maakt het niet uit met welk netwerk je verbinding maakt, want dat heeft de bridge immers een actieve netwerkverbinding. Mocht het allemaal niet baten, haal de bridge dan even dertig seconden van het stroom en probeer het dan opnieuw.