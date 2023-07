Elektronica in de tuin: dit betekent de IP-rating

Laten we meteen met de deur in huis vallen: apparaten die niet specifiek voor buitengebruik gemaakt zijn, moet je niet buiten gebruiken. Klaar. Dus eigenlijk ook niet bijvoorbeeld die frituurpan. Als het gaat regenen of er loopt iemand tegenaan, dan kunnen er hele vervelende situaties ontstaan. De meeste elektrische barbecues zijn dan weer wel voor buitengebruik gemaakt. Alleen: de meesten zijn niet bedoeld om altijd buiten te laten staan. Na gebruik en afkoelen dus schoonmaken en weer binnen zetten. Doe je dat niet, dan loop je risico op oxidatie van elektrische en elektronische onderdelen, waardoor het apparaat sneller dan nodig de geest geeft.

Gemaakt voor buiten

Binnenspeakers buiten zetten is evenmin een goed idee. ’s Avonds slaat daar condens op neer, wat in de houden behuizing trekt. Maar ook condens intern is uiteindelijk funest. Audio- en video-apparatuur voor in huis hoort om dezelfde redenen al helemaal niet buiten. Maar kun je dan helemaal niks ‘leuks’ buiten gebruiken? Natuurlijk wel! Maar dan alleen spullen die daar specifiek voor gemaakt zijn. Er zijn meer dan genoeg Bluetooth- en anderszins actieve speakers voor buiten te vinden bijvoorbeeld. Maar zeker ook projectoren, sfeerverlichting, ventilatoren en veel meer. De sleutel tot wat voor buitengebruik geschikt is, is de IP-rating.