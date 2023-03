Verkeerde of te weinig (slimme) verlichting

Of het nu gaat om domme of slimme verlichting, dat maakt niet uit: je moet altijd de juiste fitting uitkiezen. Soms heb je een mooie lamp of armatuur op het oog, die niet helemaal bij de indeling of grootte van de kamer past. Het kan zijn dat daardoor de hoeveelheid licht overweldigend is voor de woonkamer, waardoor je een koude, kille sfeer creëert, of dat je niet genoeg licht hebt in de keuken. Beide situaties kun je voorkomen door te investeren in de juiste fitting.

Wanneer je let op een bepaalde fitting, dan zijn daar gelukkig stelregels voor. Zo kun je er bijvoorbeeld het beste voor zorgen dat een lamp niet breder is dan de eettafel en dat die zelfs ongeveer dertig centimeter minder breed is. En als je in een andere kamer een slimme lamp ophangt aan het plafond, zorg er dan voor dat die niet veel ruimte inneemt. Je kunt hiervoor als stelregel gebruiken dat de diameter van de armatuur maximaal tien procent van de kamerafmeting inneemt.

Over een enkele lichtbron gesproken: dat is niet in alle gevallen handig. Wanneer je slecht één lamp ergens ophangt, dan bestaat de kans dat een deel van de kamer het zonder licht moet doen. Is dit een kamer waar je werkt? Zorg er dan voor dat je ook een bureaulamp neerzet, bijvoorbeeld. Merk je in de keuken dat je steeds in je eigen schaduw staat te werken? Hang dan een extra (breed) lampen op onder de keukenkastjes, zodat je ziet wat je aan het snijden bent op het aanrecht.