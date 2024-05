EK App 2024: voor het overzicht

De EK App 2024 is een app die je vaker voorbij ziet komen. Dit is een applicatie van ontwikkelaar TorAlarm, die om de twee jaar zijn applicatie volledig aanpast. Is er een WK, dan heet de app WK App [jaartal]. En is er een EK, dan wordt het dus EK App [jaartal]. Deze app gebruik je voornamelijk voor het overzicht, voor wanneer de UEFA-app te druk of te vol is.

Je krijgt per wedstrijd een notificatie. Standaard geeft de app voor alle wedstrijden notificaties af, maar dit kun je binnen de instellingen veranderen. Zo selecteer je in twee korte stappen (instellingen > Activeer teams) welke voetbalteams je tijdens dit EK onderweg volgen wil. Met een druk op de knop zie je alle wedstrijden staan, evenals de stand. Ook kun je alle speeldata opzoeken door gewoon op een wedstrijd te tappen. Op diezelfde pagina tref je ook alle statistieken aan, evenals de opstellingen en natuurlijk de stand. Kortom: als je ‘gewoon een goede app’ zoekt, waarmee je het EK onderweg volgen kunt, dan is dit hem.

Download EK App 2024 voor Android of iOS.