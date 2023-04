Slimme stekker met domme apparaten gebruiken

Je kunt de slimme stekker voor heel veel apparaten in huis gebruiken, vooral in combinatie met domme apparaten. Met domme apparaten bedoelen we apparaten die niet zelf beschikken over een wifi-verbinding of automatiseringsopties. Zo kun je bijvoorbeeld je oude, vertrouwde wekkerradio erop aansluiten. Die springt dan aan op vaste tijden en verbruikt op de momenten waarop je hem niet gebruikt, geen stroom. Met stijgende energiekosten is dat wel zo fijn.

Eenzelfde tip hebben we voor slimme luchtreinigers en -bevochtigers. Die apparaten kun je in principe heel de dag laten aanstaan (slim of niet), maar dat kost ontzettend veel stroom. Je kunt dan investeren in een model met een internetverbinding, waardoor je een tijds- of werkschema kunt instellen. Maar je kunt hem ook op vaste momenten in- en uitschakelen via de slimme stekker. Via een dienst als IFTTT kun je hem zelfs laten aanspringen wanneer de lucht vies of droog is.

Daar heb je dan wel weer een ander apparaat voor nodig, zoals een slimme luchtkwaliteitssensor of een slimme thermostaat met de juiste sensoren aan boord. Die kan dan de luchtvochtigheid meten en een signaal geven aan de slimme stekker wanneer de lucht te droog wordt. IFTTT is een slimme automatiseringsdienst die verschillende producten van allerhande merken aan elkaar kan koppelen via zogenaamde applets. Via de website van IFTTT kun je de producten opzoeken die je gebruikt en dan alle beschikbare applets vinden en installeren.

Tot slot kijken we nog even naar de stopcontacten in de muur die doorgaans moeilijk bereikbaar zijn. Soms omdat die achter een kastje zitten of misschien helemaal op zolder geïnstalleerd zijn. Wanneer je dan een stekker uit het stopcontact wil trekken, om wat voor reden dan ook, dan is dat geen fijne klus. Met een slimme stekker tussen het apparaat en de wandcontactdoos kun je het apparaat in kwestie moeiteloos op afstand bedienen en uitschakelen op het moment dat je dat zelf wil.