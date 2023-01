De voordelen en nadelen van slimme gordijnen

Voordeel: je hoeft niet op te staan als je de gordijnen bent vergeten

Je kent het wel: het is donker, je kruipt in bed, maar als je ogen eenmaal gewend zijn aan het donker (of als je nog je lamp aan hebt), zie je dat je gordijnen nog openstaan. Dat is niet erg zo lang het buiten donker is, maar als het licht eenmaal naar binnen valt, dan wil je toch liever dat de gordijnen dicht zijn. Zeker in de zomer, wanneer de zon ook nog eens heel heet is. Je hoeft met slimme gordijnen je bed niet uit, want je kunt zo vanuit je bedje de slimme gordijnen dichtdoen.

Nadeel: het kan niet op alle gordijnen

Het ene gordijn hangt met grote lussen aan een houten stok en het andere hangt aan een ijzeren rails. Het ene gordijn weegt vele kilo’s, terwijl het andere vrij licht is. Het vervelende aan slimme gordijnen is dat niet elk apparaat om ze slim te maken per definitie op jouw type gordijnen past. Ook zijn sommige gordijnen simpelweg te zwaar voor het motortje om het ‘slepen’ met de gordijnen aan te kunnen. Controleer dat dus goed voordat je tot aankoop overgaat.