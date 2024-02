Review: Thorens TD 1600 met TP 160 – Upgrade met grote impact

Voor alle duidelijkheid: de TD 1600 die we hier bespreken is in de basis geen nieuwe platenspeler. Een update aan het EISA Award-winnende platenspeler was ook niet echt nodig, want het is qua techniek nog altijd cutting-edge. Ja, het gebruik van die term is inderdaad een beetje een grapje. De grote vernieuwing zit immers bij de TP 160-toonarm die rust op een knife- of meslager. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Thorens dat het nu Duitse merk die techniek toepast. Bijzonder, want het bedrijf heeft als echte vinylpionier al veel wateren doorzwommen.

Thorens werd opgericht in 1883 en is daarmee echt een iconische naam uit de vinylgeschiedenis. Even snuisteren op een tweedehandssite brengt je snel in contact met geliefde modellen als de TD 150, TD 160 of de TD 124, al dan niet met custom onderdelen. Thorens verkoopt zelf ook het nodige om die decennia-oude platenspelers te herstellen; we hoorden van CEO Gunter Kürten dat het levend houden van iconische spelers nog altijd een verrassend groot deel van de omzet levert. Maar Thorens heeft natuurlijk ook een groot aanbod aan fraaie hedendaagse draaitafels. Een tijdje terug hebben we de goedkope TD 204 getest, een betere instapper.

De 11-kg wegende TD 1600 is dan weer een van hun duurdere modellen. Sinds kort is het optioneel beschikbaar met de nieuwe TP 160-toonarm. Volgens Thorens-baas Gunter Kürten een impactvolle upgrade, en dat geloven we best. De TD 1600 met de vorige TP92-toonarm kost 2.799 euro, met de nieuwe toonarm betaal je 3.499 euro.

Wat altijd bijzonder was aan deze platenspeler is dat je hem ook in een automatische versie kon krijgen, de TD 1601. Ongewoon, want tot voor kort waren automatische platenspelers die zelf de toonarm terug naar de ruststand brengen enkel te vinden in het budgetsegment. De gebruikte technieken deden de geluidskwaliteit niet echt veel goeds. De TD 1601 toonde dat het ook anders kon. Het succes van deze Thorens heeft gezorgd voor heel wat navolging, onder meer in de vorm van de Pro-Ject Automat A2. De automatische Thorens mikt echter heel wat hoger, onder meer met z’n geveerde subchassis (zie verder). De nieuwe toonarm past ook op de TD 1601, de meerprijs ten opzichte van de TP92-uitvoering is echter nog niet bekend. Het is ook mogelijk om de TP 160 als upgrade voor een bestaande platenspeler te bestellen.