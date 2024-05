Loewe voegt oled tv’s toe aan betaalbare We.See-serie

Loewe geeft, in tegenstelling tot premium concurrent Bang & Olufsen, de lcd-techniek nog niet helemaal op. Het bedrijf blijft lcd-panelen gebruiken in de goedkoopste modellen in de We.See-serie en in de Bild C-modellen. De grotere modellen in de We.See-serie krijgen nu echter wel een oled-paneel.

De nieuwe televisies beschikken over twee HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K120, VRR en ALLM. Daarnaast is er ondersteuning voor HDR10, HLG, Dolby Vision, Dolby Atmos en Apple AirPlay 2. In tegenstelling tot de duurdere tv’s van Loewe worden deze modellen niet uitgerust met het Tizen smart tv-systeem van Samsung maar met het Vidaa smart tv-systeem van Hisense.

De We.See oled tv’s van Loewe moeten van juni naar Europa komen voor prijzen van 1.700 euro (48-inch), 2.000 euro (55-inch) en 2.700 euro (55-inch).