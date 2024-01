Inmiddels is de SwitchBot Hub 2 de gangbare hub van het merk. Dit model met ondersteuning voor de smarthomestandaard Matter doet tevens dienst als thermometer en hygrometer. Het heeft een klein display voorop en is een multifunctioneel apparaat van de fabrikant. Verder heeft dit model alle mogelijkheden van de eerste hub, de SwitchBot Hub Mini. Je kunt de SwitchBot-apparaten verbinden met elkaar en met het internet en ook werkt het als IR-blaster om infrarood-afstandsbedieningen slim te maken.

Nu lanceert SwitchBot een nieuwe versie van de Hub Mini. Ook dit keer zijn alle functies aanwezig, maar de fabrikant voegt hier nu ook Matter-ondersteuning aan toe, zodat je slimme apparaten van verschillende fabrikanten met elkaar kunt verbinden. Het enige verschil met de Hub 2 is nu dat die laatste een display heeft. Verder zijn ze qua mogelijkheden identiek, afgezien van een extra functie op de stroomkabel. Halverwege vind je hier namelijk een extra sensor die de temperatuur en luchtvochtigheidsgraad meet. Je leest dit alleen natuurlijk niet af op het display, want die is niet aanwezig. Wel lees je het in de app en kun je allerlei automatiseringsregels hieraan koppelen.

Prijs en beschikbaarheid

Hoe het met de prijs en beschikbaarheid zit van de nieuwe Hub Mini met Matter-ondersteuning is nog onduidelijk. Voorlopig is de nieuwe hub alleen op de Japanse website verschenen.