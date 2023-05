5 dingen om rekening mee te houden bij een slimme voerbak voor je huisdier

Koop er een met camera

Onder andere voor het euvel dat we hierboven beschrijven, maar ook omdat je wel in de gaten moet houden of je diertjes wel goed eten: gebruik ofwel een variant met camera waarbij je ook echt het etensbakje kunt zien, of zet er een slimme camera op waarmee je dat kunt zien. Op die manier zie je ten eerste of er wel echt eten uitkomt, en ten tweede kun je checken of je dieren in orde zijn, goed eten, enzovoort. Zeker als je op afstand bent, dan wil je toch zeker stellen dat je dieren in orde zijn (zorg ook altijd dat er iemand in de buurt is met de sleutel).