Doet de Samsung Galaxy Tab S6 Lite al een belletje bij je rinkelen? Dat kan wel kloppen. In 2020 verscheen er al een versie, waar je hier onze review kunt lezen, en in 2022 verscheen er wederom een versie met ondersteuning voor de S Pen (stylus) van Samsung. Nu in 2024 komt er wederom een nieuwe versie voorbij met de naam Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024).

Is er dan veel gewijzigd aan dit nieuwe model? Nee, eigenlijk vrijwel niets. Wel is de tablet voorzien van een nieuwe processor, alhoewel Samsung in eerste instantie altijd onduidelijk is over welk type. Het is in ieder geval een ‘Quad core 2.4GHz + Quad core 2.0 GHz’, voor wat het waard is. De tablet is dus weer een beetje vlotter en de nieuwe versie kan weer een tijdje mee. Verder heeft de tablet een display van 10.4-inch met een resolutie van 2.000 bij 1.200 pixels, 4 GB werkgeheugen en 64 GB of 128 GB opslaggeheugen. Je kunt ook een micro-sd-kaart tot 1 TB plaatsen. De tablet heeft verder een batterij van 7.040 mAh. Ook dit keer is de S Pen weer aanwezig.

De tablet draait op Android 14, komt in een wifi-versie en wifi+lte-versie en heeft een vijf megapixel camera aan de voorkant en een acht megapixel camera aan de achterzijde. Er is ondersteuning voor bluetooth 5.3 en de Dual Speakers hebben geluid van AKG en ondersteunen Dolby Atmos.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) moet 28 maart verschijnen, maar een prijs en de exacte beschikbaarheid is nog niet bekend.