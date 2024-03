Record Store Day, het jaarlijkse feestje van en voor liefhebbers van vinyl, lijkt in Nederland met zo’n honderd deelnemende winkels en ruim vijfhonderd unieke releases iedere keer een groter event te worden. Bovendien blijft lp-verkoop consequent stijgen: in een muzieklandschap gedomineerd door streaming is de omzet in 2023 opnieuw met een kwart gestegen, goed voor z’n dertig procent van de totale Nederlandse uitgave aan fysieke muziekmedia. De markt voor vinyl is volop in leven!

Voor wie ook aan de slag wil met het ‘zwarte goud’ maar niet zo goed weet waar te beginnen, gaan we even terug naar de basis en hebben we een aantal zaken die je moet weten op een rijtje gezet.