Wat valt er onder smarthome?

Smarthome-apparaten automatiseren bepaalde taken in huis, zodat je er minder tijd of aandacht aan hoeft te besteden. Denk bijvoorbeeld aan slimme thermostaten, verlichting, deursloten, gordijnen, wasmachines, beveiligingscamera’s en deurbellen. Bijna elk apparaat in huis kan ‘slim’ worden gemaakt door het te verbinden met het internet en te besturen via een smartphone-app. Deze technologie wordt daarom ook wel Internet of Things (IoT) genoemd, waarbij we allerlei ‘dingen’ met het internet verbinden.

Dankzij deze apparaten wordt ons leven een stuk eenvoudiger. Zo kunnen we het huis op afstand verwarmen, de gordijnen automatisch laten openen of sluiten op ingestelde tijden, de tuinsproeiers ’s nachts automatisch laten werken en alle deursloten laten vergrendelen als we het huis verlaten.