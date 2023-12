Baldur's Gate 3

Baldur’s Gate 3 is één van de drie games op deze lijst die we liever in ons vorige overzicht van beste games van dit moment hadden meegenomen. Destijds was de game beschikbaar voor PlayStation 5 en pc, en sinds begin december is die er officieel ook voor Xbox. Dit is een game die gebaseerd is op de razend populaire tabletop game Dungeons & Dragons, die gemaakt is door een ontwikkelaar uit België: Larian Studios. Dit team was eerder verantwoordelijk voor de fenomenale Divinity-reeks.

Dat halen we niet zomaar aan, aangezien Divinity: Original Sin en Original Sin 2 hevig geïnspireerd zijn door Dungeons & Dragons. Het is daarom helemaal geen verkeerde keuze geweest de studio te laten werken aan een vervolg waar mensen al jaren naar uitkijken. En we zeggen het er vast bij: je hoeft de eerdere delen niet gespeeld te hebben om enigszins te begrijpen wat er gebeurt in Baldur’s Gate 3, al helpt het natuurlijk wel één van de genoemde spellen gespeeld te hebben.

In Baldur’s Gate 3 kun je spelen met een bestaand of zelf aangemaakt personage. In beide gevallen krijg je te maken met een vervelende worm in je hersenen die ervoor zorgt dat je langzaam verandert in een ander ras (het ras dat verantwoordelijk is voor het inbrengen van die worm). Lang verhaal, kort: je ontsnapt natuurlijk (tenminste, dat moet je doen aan het begin van de game) en daarna ga je op pad om die worm uit je brein te krijgen. En natuurlijk om de wereld te redden van naderend onheil.

Wat de game zo krachtig maakt is de combinatie van grafische kwaliteiten, de uitgebreid ontwikkelde wereld, de diepgaande personages en de keuzevrijheid van de speler. Je kunt op allerlei situaties reageren zoals je wil (omdat er meerdere opties beschikbaar zijn), waardoor verhalen en missies soms een andere wending nemen dan je verwacht. Ook is het tof dat D&D zo trouw als mogelijk gedigitaliseerd is in deze game, waardoor liefhebbers volop kunnen experimenteren van alles wat Baldur’s Gate 3 te bieden heeft.