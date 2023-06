Final Fantasy XVI

Als je denkt aan Final Fantasy, dan denk je misschien aan onderhoudende rpg’s die je al sinds de NES en SNES kunt beleven (daar later meer over in dit overzicht). Voor het nieuwste deel in de franchise, Final Fantasy XVI, kun je het beste een groot deel van die kennis overhoop gooien. Nu houdt uitgever Square Enix ervan om elk deel in deze serie een aparte draai te geven, maar met het zestiende deel zet die de ervaring op z’n kop. Weg zijn de gevechten waarin je moet wachten op je beurt of een apart systeem. Dit is namelijk een actie-rpg.

Nu hebben bijvoorbeeld Final Fantasy XV en Final Fantasy VII Remake al meer dan genoeg actie-elementen in het gevechtssysteem zitten. Maar Final Fantasy XVI is wat dat betreft meer actie dan rpg. Denk meer aan Devil May Cry dan aan Final Fantasy en je zit goed. Ondertussen krijg je nog steeds te maken met items die je kunt dragen en aandoen, evenals teamleden die je kunt aansturen. Square Enix is de rpg in Final Fantasy XVI dus niet helemaal vergeten, maar vergis je niet: verwacht geen rustig avontuur met turn-based battles.

De zijmissies zijn soms niet altijd even denderend. Ook kun je je afvragen waarom er een levelsysteem is wanneer je constant één richting oploopt en vijanden tegenkomt die even sterk of soms iets sterker zijn; maar laat het de pret niet drukken. Het verhaal is over het algemeen boeiend genoeg om van begin tot eind mee te willen krijgen en qua graphics heeft de serie er nog nooit zo goed uitgezien. Bovendien is de game supertoegankelijk, dankzij uitgebreide tutorials en het actieve loresysteem, dat je op elk moment kunt raadplegen voor context.