Netflix ondersteunt naast Dolby Vision nu ook HDR10+

Netflix biedt al jaren de mogelijkheid om content in HDR weer te geven, met de standaarden HDR10 en Dolby Vision. Het dynamische HDR10+ ontbrak nog maar daar komt nu verandering in.

HDR10+ gebruikt dynamische metadata om de beeldkwaliteit beter te optimaliseren op basis van de mogelijkheden van een apparaat, vergelijkbaar met Dolby Vision. Dit is met name goed nieuws voor Samsung TV-bezitters, aangezien Samsung Dolby Vision blijft mijden. Merken zoals Hisense, Panasonic, Philips en TCL ondersteunen zowel HDR10+ als Dolby Vision.

HDR10+-content is gecodeerd in AV1-HDR10+, wat betekent dat jouw tv of apparaat de AV1-videocodec moet ondersteunen. De meeste nieuwere mid-range en high-end tv’s ondersteunen AV1, maar als je tv ook Dolby Vision ondersteunt, wordt Netflix standaard ingesteld op Dolby Vision. Netflix gebruikte AV1 voorheen uitsluitend voor SDR. Bovendien wordt HDR10+-weergave ondersteund op bepaalde mediaspelers, waaronder Apple TV 4K (3e generatie) en Google TV Streamer.

Op dit moment heeft Netflix HDR10+ toegevoegd aan zowel nieuwe als bestaande titels, waaronder films en series, en is het beschikbaar op ongeveer 50% van de meest bekeken content. Netflix is ​​van plan om de HDR10+-ondersteuning te blijven uitbreiden, met als doel om HDR10+ beschikbaar te maken voor zijn volledige HDR-catalogus tegen het einde van 2025.