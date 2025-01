Nieuwe uitgave: Home Emotion 1 2025

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER

Slimme tuin in huis – De voordelen en nadelen

Heb je niet echt groene vingers? Wil je wel graag je eigen groenten of kruiden verbouwen? Het is mogelijk met behulp van een slimme tuin. Dit is een bak die is onderverdeeld in kleinere bakjes, waarbij technologie zorgt dat je planten op en top groeien. Erg handig, maar het heeft ook zijn keerzijde.

BACKGROUND

Ecosystemen in het smarthome – Alles onder dezelfde paraplu met één centrale controle

Bij een ecosysteem voor het smarthome hebben we het over een groep samenwerkende slimme apparaten (devices) die daarbij een cohesive systeem creëren dat de intelligentie en efficiency verhoogt. Met z’n allen bij elkaar dus voor een optimaal functionerend smarthome. In harmonie en sluitende integratie draaiend op een centrale hub of platform. Het smart ecosysteem is afgekeken van de duurzame natuur waar dat al miljoenen jaren evolutionair functioneert.

Een thuisbatterij voor je slimme woning – Dit moet je weten…

Het is nogal een onderwerp van gesprek de laatste tijd: de thuisaccu. Maar, wat is het nu precies, heb je er iets aan en wat zijn die voor- en nadelen?

TESTED

DALI RUBIKORE CINEMA, ON-WALL & RUBIKORE 2 – Surround met gevoel

dynamiek

Luidsprekerbouwers zijn vaak gericht op stereo, waardoor surroundliefhebbers een beetje in de kou blijven staan. Dat is wel anders bij de kersverse RUBIKORE-lijn van DALI. Onder meer een nieuw RUBIKORE CINEMA-model biedt de flexibiliteit om een compact of uitgebreid surroundsysteem te bouwen. En dat met technologie afkomstig uit de peperdure KORE-torens…

Hisense C1 – Draag groot beeld naar elke kamer

Hisense maakt niet alleen televisies en UST-projectoren, maar zet nu ook een compacte laserprojector in de markt. Opvallend is de triple laser lichtbron, volledig geautomatiseerde beeldopstelling, ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10+ en de aanwezigheid van het VIDAA U smart tv-systeem. Dat is een zeer volledig aanbod!

SwitchBot Lock Pro – Lost problemen van voorganger op

De SwitchBot Lock Pro is een slim slot dat past op het huidige cilinder in de voordeur. Samen met de KeyPad Touch en Hub Mini kan je op maar liefst 15 verschillende manieren ontgrendelen.

THE DEALER: Winkelbezoek Music is Magic Den Haag – XS4ALL herleeft

Terwijl menigeen mogelijk niet eens meer weet waar ik het hierboven over heb. Was internetprovider XS4ALL (uit te spreken als het Engelse access for all, ‘toegang voor iedereen’) een vroegere Nederlandse internetaanbieder die actief was van 1993 tot 2020. Het bedrijf is ontstaan vanuit hackerorganisatie Hack-Tic en heeft zich altijd ingespannen op het gebied van vrijheid van meningsuiting, privacy en andere maatschappelijke

thema’s. Ook is het bedrijf bekend geworden vanwege zijn goede service en betrouwbaarheid van de aangeboden diensten. De reden waarom ik dit aanhaal bij de introtekst van een nieuwe audio detaillist in Den Haag, is omdat ik hier al meteen bij binnenkomst aan moest denken. Want de heerlijk ontspannen sfeer, het aanbod, de goede service en vooral de bijzondere koop en adviesvrijheid van Music is Magic, zijn net zo ongekend goed en bijzonder als waarmee XS4ALL opzien baarde in 1993.

ADVERTORIAL

ATAG wijnklimaatkast – Bewaar je wijnen in stijl

Met de feestmaanden die weer voor de deur staan besteden we allemaal weer wat meer aandacht aan een mooie, uitgebreide maaltijd met vrienden of familie. En daar hoort natuurlijk een glas goede wijn bij. Voor de echte wijnliefhebber mag een wijnklimaatkast dan ook niet ontbreken. Met de modellen van ATAG serveer en bewaar je jouw wijnen in stijl.

HOMEAUTOMATION:

Camera’s & privacy – Wat mag wel en wat mag niet?

Steeds vaker installeren mensen bewakingscamera’s en videodeurbellen in en rondom het huis. De voordelen zijn duidelijk, maar denk wel om de privacy van andere mensen. Wat mag wel en wat mag niet?

