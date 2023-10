Beste games van dit moment – deel 29 (herfst 2023)

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Soms kan het leven zo simpel zijn. Als we vechtende robots op onze televisies zien, dan zijn we geïnteresseerd. En als het dan een game betreft van de makers van Dark Souls en het tien jaar geduurd heeft voordat deel vijf op een opvolger kon rekenen, dan zijn we helemaal van de partij. Technisch gezien hebben we te maken met mechas in Armored Core VI: Fires of Rubicon, maar dat mag de pret niet drukken. De gevechten zien er daarvoor veel te spectaculair uit en de gameplay is behoorlijk moeilijk, maar o zo bevredigend als je prevaleert.

Armored Core bestaat dus al redelijk lang; het eerste deel verscheen in 1997. Maar aan de kern is al die tijd niet heel veel gesleuteld. Je bent een naamloos personage dat verschillende gevechtsrobots bestuurt. Dat doe je op opdrachtenbasis. Soms vanuit een bedrijf en anders krijg je van een bepaald persoon een missie. Wanneer je klaar bent, ontvang je credits en met die credits kun je je huidige robot upgraden. Ook krijg je mettertijd toegang tot nog meer opties, missies en middelen, waardoor je dus lekker aan de gang kunt blijven.

Hoe je je mecha precies vormgeeft, dat is geheel aan jou — dat is niet veranderd aan Armored Core VI: Fires of Rubicon. Je kunt beide armen van wapens voorzien en achterop heb je ook nog ruimte voor wat geweld. Je krijgt bovendien alle tijd en ruimte om je builds uit te proberen. Want in tegenstelling tot voorgaande delen, hoef je je nu geen zorgen te maken over eventueel openstaande schulden. Juist, in vorige delen van deze serie leverde je geld in wanneer een missie fout afliep, maar daar is nu geen sprake van.

Armored Core VI: Fires of Rubicon mag dan wel een pittig, en daarmee typische From Software-, spel zijn, het straft spelers niet voor het falen. Merk je dat iets niet lekker loopt, dan ga je terug naar de tekentafel en probeer je wat anders uit. Dat maakt de game iets toegankelijker, maar niet heel veel. Als je alles uit dit spel wil halen, moet je goed tegen je verlies kunnen. Ook moet je het leuk vinden om optimale builds voor de mechas te vinden — maar gelukkig staat het internet vol met ideeën voor je gevechtsrobots.