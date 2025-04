Vier Koningsdag samen met Teufel en profiteer van hoge kortingen (ADV)

Teufel Radio 3Sixty

De Teufel Radio 3Sixty is een veelzijdige radio die perfect is voor Koningsdag. Met zijn 360-gradengeluid en geïntegreerde subwoofer vult hij elke ruimte met een rijk en vol geluid, ideaal voor een gezellig straatfeest. De radio beschikt over connectiviteit met Spotify en Amazon, DAB+, FM en internetradio. En met de ingebouwde klok en wekkerfunctie begin je Koningsdag goed voorbereid.

De adviesprijs bedraagt 349,99 euro maar nu krijg je 34% korting waardoor je maar 229,99 euro betaalt.

Teufel Ultima 40

De Teufel Ultima 40 is een krachtige vloerstaande luidspreker die elke Koningsdag-viering naar een hoger niveau tilt. Het 3-kanaals systeem zorgt voor een diepe, nauwkeurige bas, waardoor zowel muziek als filmgeluid en games perfect tot hun recht komen. Deze luidsprekers zijn geschikt voor elke versterker of AV-receiver, waardoor je eindeloos kunt genieten van je favoriete muziek en entertainment.

De adviesprijs bedraagt 499,99 euro maar nu krijg je 20% korting waardoor je maar 399,99 euro betaalt.

Teufel Real Blue Pro

Dompel jezelf onder in de oranjegekte van Koningsdag met de Teufel Real Blue Pro. Deze draadloze hoofdtelefoon is jouw persoonlijke soundtrack voor de festiviteiten, of je nu door de drukke straten slentert of geniet van een rustig momentje op je balkon. De digitale, hybride actieve ruisonderdrukking filtert het omgevingsgeluid en het gebalanceerde geluid zorgt ervoor dat elke noot helder en gedetailleerd wordt weergegeven. En met de Mimi-functie pas je het geluid aan jouw gehoor aan, zodat je geen enkel detail mist.

De adviesprijs bedraagt 349,99 euro maar nu krijg je 28% korting waardoor je maar 249,99 euro betaalt.

Teufel MusicStation

Of je nu een intiem feestje in de achtertuin hebt of een grootschalig straatfeest organiseert, de Teufel MusicStation alles-in-één muziekspeler levert een krachtig en helder geluid dat de feeststemming naar een hoger niveau tilt. De speler komt met DAB+, FM, internetradio, een cd-speler en USB-aansluiting. En dankzij de Bluetooth-functie stream je eenvoudig je favoriete muziek vanaf je smartphone of tablet.

De adviesprijs bedraagt 599,99 euro maar nu krijg je 33% korting waardoor je maar 399,99 euro betaalt.

Teufel MOTIV® HOME

De Teufel MOTIV® HOME is de perfecte partner om Koningsdag in huiselijke sferen te vieren. Stream je favoriete playlists via Bluetooth of Wi-Fi, of luister naar de live uitzendingen op de radio. Dankzij het strakke design past de MOTIV® HOME moeiteloos in elk interieur, en de lange batterijduur zorgt ervoor dat de muziek de hele dag doorgaat.

De adviesprijs bedraagt 549,99 euro maar nu krijg je 45% korting waardoor je maar 299,99 euro betaalt.

Teufel Rockster Go 2

De robuuste en draagbare Teufel Rockster Go 2 Bluetooth-speaker levert een krachtig geluid dat perfect is voor zowel de drukte van een straatfeest als de intieme sfeer van een picknick in het park. Met zijn waterdichte en stootvaste ontwerp kan hij tegen een stootje en is hij bestand tegen alle weersomstandigheden. Dankzij de lange batterijduur en de mogelijkheid om meerdere speakers te koppelen, ben je verzekerd van een ononderbroken muzikale ervaring.

De adviesprijs bedraagt 149,99 euro maar nu krijg je 33% korting waardoor je maar 99,99 euro betaalt.

Teufel Rockster Cross

De Teufel Rockster Cross is de ultieme sfeermaker voor een onvergetelijke Koningsdag. Deze krachtige Bluetooth-speaker levert een helder en dynamisch geluid dat perfect is voor zowel de drukte van een straatfeest als de gezelligheid van een picknick in het park. Dankzij zijn robuuste en waterdichte ontwerp is hij bestand tegen alle Koningsdag-avonturen, en de lange batterijduur zorgt ervoor dat de muziek de hele dag doorgaat. Met de ingebouwde microfoon kun je zelfs handsfree bellen. En daarnaast heb je de mogelijkheid om meerdere speakers te koppelen.

De adviesprijs bedraagt 349,99 euro maar nu krijg je 48% korting waardoor je maar 179,99 euro betaalt.

Teufel Ultima 25 Active

De Teufel Ultima 25 Active actieve boekenplankluidsprekers leveren een verrassend krachtig en helder geluid, waardoor elke Koningsdag-hit tot zijn recht komt. Dankzij de ingebouwde versterker heb je geen extra apparatuur nodig, en met de Bluetooth-functie stream je eenvoudig vanaf je smartphone of tablet.

De adviesprijs bedraagt 549,99 euro maar nu krijg je 27% korting waardoor je maar 399,99 euro betaalt.

Teufel Theater 500 Kombo 2

Met de Teufel Theater 500 Kombo 2 haal je een ware koning onder de geluidssystemen in huis voor Koningsdag. Dit complete 2.1-systeem, bestaande uit twee krachtige vloerstaande luidsprekers en een indrukwekkende subwoofer, transformeert je woonkamer in een ware concertzaal. Dankzij de diverse aansluitmogelijkheden, waaronder Bluetooth, optische ingang en HDMI, kun je moeiteloos al je apparaten aansluiten en genieten van een koninklijk geluid.

De adviesprijs bedraagt 1499,99 euro maar nu krijg je 26% korting waardoor je maar 1099,99 euro betaalt.

Teufel Stereo L 2

De Teufel Stereo L 2 krachtige vloerstaande luidsprekers leveren een helder en dynamisch geluid dat perfect is voor zowel de vrolijke Koningsdag-hits als de live-uitzendingen op tv. Dankzij de diverse aansluitmogelijkheden, waaronder Bluetooth, optische ingang en HDMI, kun je moeiteloos al je apparaten aansluiten en genieten van een meeslepende geluidservaring.

De adviesprijs bedraagt 1999,99 euro maar nu krijg je 15% korting waardoor je maar 1699,99 euro betaalt.

Teufel Rockster Air 2

Met de Teufel Rockster Air 2 wordt Koningsdag een knaller van een feest. Deze krachtige, draagbare Bluetooth-speaker zorgt voor een onvergetelijke muzikale ervaring, waar je ook bent. Dankzij de lange batterijduur en het robuuste ontwerp kun je de hele dag door genieten van je favoriete muziek, zonder je zorgen te maken over het weer of de locatie.

De adviesprijs bedraagt 699,99 euro maar nu krijg je 28% korting waardoor je maar 499,99 euro betaalt.

Teufel Airy TWS Pro

Met de Teufel Airy TWS Pro in je oren wordt Koningsdag een ongeëvenaarde muzikale ervaring. Deze draadloze oordopjes combineren een kristalhelder geluid met actieve ruisonderdrukking, waardoor je je volledig kunt onderdompelen in de vrolijke klanken van de dag. De Airy TWS Pro zorgt ervoor dat je geen enkel detail van je favoriete hits mist. Dankzij het comfortabele ontwerp en de lange batterijduur kun je de hele dag door genieten van je muziek, zonder onderbrekingen.

De adviesprijs bedraagt 169,99 euro maar nu krijg je 11% korting waardoor je maar 149,99 euro betaalt.

Teufel Real Blue TWS 3

Met de Teufel Real Blue TWS 3 in je oren wordt Koningsdag een feest voor je gehoor. Deze draadloze oordopjes combineren een kraakhelder geluid met actieve ruisonderdrukking, zodat je je volledig kunt onderdompelen in de vrolijke klanken van de dag. Dankzij het comfortabele ontwerp en de lange batterijduur kun je de hele dag door genieten van je muziek, zonder onderbrekingen.

De adviesprijs bedraagt 149,99 euro maar nu krijg je 33% korting waardoor je maar 99,99 euro betaalt.

Maak van Koningsdag een onvergetelijk muzikaal feest met Teufel! Bezoek nu teufelaudio.nl/koningsdag en ontdek het uitgebreide assortiment aan hoogwaardige audioproducten, ook perfect voor elke Koningsdag-viering. Laat de oranjegekte maar beginnen!

Dit is een gesponsord artikel.