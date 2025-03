Gamen op je tv: Waar moet je op letten?

Resolutie en verversingssnelheid

De moderne spelcomputers zijn erg krachtig. Voor de nieuwste games en consoles is haarscherp beeld dan ook een must. Tegenwoordig is het vrijwel standaard, maar een tv met 4K-resolutie van 3.840 bij 2.160 pixels draagt erg bij aan een goede game-ervaring. In totaal bijna 8,3 miljoen pixels die ervoor zorgen dat jij kan genieten van de mooiste en scherpste graphics. Kijk daarbij ook naar HDR-ondersteuning. HDR staat voor High Dynamic Range. HDR zorgt voor een groter contrast en een breder kleurenbereik, waardoor beelden levendiger en realistischer worden.

Nog belangrijker is echter de verversingssnelheid, ook wel refresh rate genoemd. Hoe vaak ververst het beeld per seconde? Hoe hoger de verversingssnelheid, aangeduid in Hz, des te vloeiender het beeld. Geconfronteerd worden met stotterend beeld tijdens snelle actie- of racespellen is niet iets om blij van te worden als gamer. Des te hoger het aantal Hz, des te vloeiender die mooie beelden op je tv. De meeste tv’s beschikken over 50Hz of 100Hz (of 60Hz of 120Hz bij Amerikaanse tv’s, dat komt vrijwel op hetzelfde neer), waarbij die laatste dus zorgt voor het verversen van 100 beeldjes per seconde. Voor gamers die houden van games boordevol snelle actie is een tv met een hogere refresh rate erg aan te raden en zeer belangrijk voor een vloeiende game-ervaring.