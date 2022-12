Beste games van 2022-2023: deze games wil je echt gespeeld hebben

Elden Ring

Wellicht ben je bekend met games als Dark Souls, Sekiro en Bloodborne. Dit zijn behoorlijk pittige games die soms meer van je vragen dan je mogelijk bereid bent te investeren. Maar wanneer je toch investeert, dan is duidelijk dat je een behoorlijke beloning te wachten staat in de vorm van bevredigende gameplay en fantastische lore. Elden Ring is een game in de dezelfde lijn games, van precies dezelfde ontwikkelaar, die het net even anders aanpakt. Zo is er nu een grote, open wereld en kun je overal naartoe gaan waar je wil, wanneer je wil.

Of dat handig is, is een tweede. Verschillende, meteen veel te sterke vijanden liggen op de loer, waardoor je soms je trots moet inslikken en moet doorlopen nadat je een keer verslagen bent. Je kunt vijanden en bazen zo vaak proberen als je wil, omdat je nooit echt helemaal game over gaat. Wel verlies je waardevolle items waarmee je dingen kunt upgraden. Daardoor word je sterker en worden volgende uitdagingen minder moeilijk. Maar soms kost het je heel veel. Veel energie, veel zweet en veel tranen. Maar als het dan lukt…

Vanwege de aard van het beestje is dit waarschijnlijk de meest toegankelijke game van ontwikkelaar FromSoftware ooit. De wereld moet immers op verschillende momenten te verkennen zijn en gameplayonderdelen zo begrijpelijk als mogelijk, want anders haken mensen af. Spelers hebben nou eenmaal bepaalde verwachtingen bij openwereldgames. En hoewel FromSoftware op een geheel eigen manier die verwachtingen inlost, moet je er rekening mee houden dat niet alles meteen voorspoedig gaat. Heb je veel geduld? Dan is Elden Ring iets voor jou.