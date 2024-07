Zo installeer je een slimme deurbel (bedraad en draadloos)

Bedrade slimme deurbel ophangen

Dat zit met bedrade slimme deurbellen helaas even anders. Heel vaak kun je de bestaande bedrading van de oude deurbel gebruiken om de slimme deurbel van stroom te voorzien, maar soms heb je nog een extra adapter nodig. Als het goed is hoef je hier geen klusjesman voor in te huren of een familielid voor in te schakelen, maar je moet wel even weten hoe dit precies werkt. Met de onderstaande, wederom algemene, stappen hopen we je in elk geval flink op weg te helpen, zodat je ongeveer een beeld krijgt van de stappen die je moet zetten.

Allereerst moet je checken of de huidige aansluiting compatibel is met de slimme deurbel die je wil gebruiken, en of je gong daar wel mee werkt. Je moet even checken hoe het zit met de specs, want waarschijnlijk heb je een transformator nodig. De kans is groot dat je woning daarover beschikt (want anders werken oude deurbellen niet), maar het kan geen kwaad dat te controleren. Maar daar blijft het niet bij. Want slimme deurbellen hebben 16 tot 24 VAC en maximaal 40 VA nodig, en werken op 50 tot 60 Hertz. Als jouw huidige transformator bijvoorbeeld maar tot 8 VAC ondersteunt, dan moet je die dus eerst vervangen voordat je de nieuwe variant ophangt. Dergelijke informatie wordt altijd in de handleiding gedeeld, dus neem die goed door. Voordat je een bedrade slimme deurbel ophangt, is het verstandig het stroom er eerst af te halen. Vergeet dit niet! Datzelfde geldt voor het vervangen van de transformator. Bespaar jezelf een hoop gedoe door altijd het stroom eraf te halen wanneer je gaat knutselen aan het elektriciteitsnetwerk. Probeer na het afsluiten even een lamp aan te zetten om zeker te weten dat er geen stroom is. Haal eventueel de oude deurbel nu weg, en pak de nieuwe erbij. We gebruiken dezelfde kabels die er al hangen. Het kan zijn dat je nog een verloopstukje nodig hebt, maar als het goed is zit die gewoon in de doos. Let ook vooral op de instructies die de fabrikant meegeeft. Meestal vind je die in de app en anders op de website of in de handleiding. Hang de deurbel nog niet helemaal vast, maar koppel hem wel aan het stroom. Zet daarna het elektriciteitsnetwerk weer aan. Vanaf dit punt verschilt het installeren van een bedrade deurbel niet meer van een draadloze variant. Na het aansluiten moeten we hem namelijk binnen de app koppelen. Zoek de app op binnen Google Play of de App Store, log in met een account (of maak er een aan) en druk op de knop voor het toevoegen van een apparaat. Dit is meestal een plusicoon, en anders is er een menuoptie voor het toevoegen. Volg de stappen op die in beeld verschijnen. Je moet je wifi-gegevens achterlaten en soms aangeven waar de deurbel hangt. Voordat je hem vastschroeft, is het verstandig om te checken of het signaal wel sterk genoeg is en of je wel alles door de camera kunt zien. Laat iemand de deurbel vasthouden en ga zelf een paar meter verderop staan. Zie je de omgeving goed en is het beeld scherp? Dan kun je beginnen met ophangen. Slimme deurbellen worden veelal geleverd met een achterplaat die je in het kozijn schroeft. Soms is er ook dubbelzijdig tape aanwezig. Als je voor de eerste route gaat, houd de plaat dan tegen het kozijn en zet met een potlood stipjes neer waar je moet boren. Vervolgens hang je de plaat terug, en maak je hem vast met schroefjes. Daarna kun je de deurbel op de plaat laten glijden. Vergeet ook niet de deurbel zelf even dicht te schroeven. In het geval van Ring-deurbellen zit er onderop nog een schroefje waarmee je het compartiment van de accu vastmaakt.

Zoals je ziet kan een bedrade deurbel veel meer werk opleveren dan een draadloze variant. Maar daar hangen dan ook de nodige voordelen aan, die we in dit artikel bespreken. Over het algemeen is het allemaal niet ingewikkeld, mits je de stappen uitvoert die beschreven worden door de fabrikant. Omdat elke deurbel net even anders is, raden we aan die stappen nauw op te volgen. Mocht je er echt niet uitkomen, schakel dan een professional of iemand met ervaring in.