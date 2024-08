Verslag: Vivid Audio en Esoteric bij iEar’ in Tilburg

Exclusieve Vivid-ervaring met Esoteric

Teun heeft bij de eerste set gekozen voor de vriendelijk ogende Vivid KAYA 45 driewegluidsprekers. Deze zijn leverbaar in verschillende kleuren en hebben hiermee iets weg van de innovatieve karakters uit de tekenfilmserie Barbapapa uit de jaren 70. Deze eveneens vriendelijk geprijsde KAYA’s zijn afgeleid van de hoger gepositioneerde GIYA-modellen en zijn voorzien van diverse GIYA-technieken. Een van de features van de Vivid-luidsprekers is de toepassing van de Vivid-eigen ‘absorber horn’ die bij de hoogst gepositioneerde Vivid-modellen is doorgevoerd in de krul aan de bovenzijde van de behuizing. Deze krul is dus niet optisch onderscheidend bedoeld, maar zorgt voor een effectieve demping van de muzikale energie die áchter het membraan of conus van de driver wordt opgewekt. Deze energie is immers gelijk aan het signaal dat aan de voorzijde wordt uitgezonden richting de luisteraar. Het doel hiervan is dat deze niet achter het membraan reflecteert en hiermee de beweging van het membraan beïnvloedt, wat resulteert in vervorming. In de KAYA is deze krul onzichtbaar in de behuizing zelf verwerkt. Bij de midrange- en laagdrivers heeft Vivid in de KAYA-modellen radiaal vormgegeven Super Flux Magneten toegepast die het mogelijk maken om het achterwaarts opgewekte geluid op een natuurlijke manier af te laten vloeien richting buisvormige absorbers. Dezelfde methode kennen we van, juist, de iconische Nautilus.

De Vivid KAYA 45’s worden aangestuurd met de fraaie nieuwe Esoteric F-01 geïntegreerde klasse A versterker met een uitgangsvermogen van 2 x 30 watt aan 8 ohm en een verdubbeling van 2 x 60 watt aan 4 ohm. De Esoteric F-01 is de best presterende geïntegreerde versterker die Esoteric op dit moment in zijn leveringsprogramma aanbiedt. Deze versterker is voorzien van Grandioso X Edition versterkingstechnologie, ontwikkeld voor de Esoteric Grandioso topseries. Ondanks dat het vermogen in de huidige markt beperkt lijkt, is dit echt meer dan voldoende om de volle dynamiek, lastige transiënten en complexe texturen in de muziek naar de luisteraar over te brengen. Met deze vermogensafgifte breng je de muziekbeleving zelfs op hoge volumes vervormingsvrij en met een hoge mate van realisme naar de luisteraar over. Wil je deze grensverleggende versterker in een later stadium verder upgraden, dan biedt Esoteric hiervoor de PS-01F voedingsupgrade waarmee voor- en eindversterker gescheiden met stroom worden gevoed en nadelige effecten van interferentie worden voorkomen. Dit levert een significante winst in geluidskwaliteit op.

Als bron wordt gebruik gemaakt van de veel geprezen Esoteric N-05XD-audiostreamer met ingebouwde voorversterkerfunctionaliteit. Deze streamer is voorzien van een stabiele stroomvoorziening, een uiterst accuraat klokcircuit en de Master Sound Discrete DAC die afkomstig is uit de Grandioso D1X. Alles is volledig discreet opgebouwd, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van kwaliteitscondensatoren en precisieweerstanden waarmee een significant hoger kwaliteitsniveau wordt bereikt dan met conventionele geïntegreerde schakelingen. Hiermee perst deze streamer, zo heb ik enkele jaren geleden al ervaren, een ongekende dosis authentieke energie uit digitale muziekstreams. De streamer kan vervolgens worden opgewaardeerd met de eveneens verkrijgbare Esoteric G-05 Master Sound Discrete Clock. Deze is geheel in eigen huis ontwikkeld en dankzij de eigen OCXO-klokmodule ervaar je een significante afname van ruis, de toename van openheid en van rust in de digitale muziekweergave. Met name de upgrademogelijkheden bij deze eerste set zie ik zelf als bijzonder interessant.