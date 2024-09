Doe mee en win een DALI hoofdtelefoon t.w.v. 999 euro

Draadloze hoofdtelefoons met noise-cancelling zijn ongelooflijk populair. Maar klinken ze ook goed? Wél als ze ontworpen werden door DALI, oftewel Danish Audiophile Loudspeaker Industries. Een van de grootste en beste luidsprekermerken die zich gooit op het bouwen van een luxueuze hoofdtelefoon? Dat kan alleen maar een spectaculair resultaat opleveren: de IO-12. Wil je hem graag op je hoofd? Doe dan mee met onze prijsvraag!

De IO-12 is een high-end draadloze hoofdtelefoon (met de kabel gebruiken kan ook!) met noise-cancelling, onlangs nog bekroond met een EISA Award voor beste draadloze hoofdtelefoon. High-end, dat merk je aan de prestaties geleverd door de 50-mm drivers die DALI zelf ontwierp en bouwde. Uiteraard, want het merk is een toonaangevende fabrikant die sinds 1983 van de beste luidsprekers op de markt heeft ontworpen. Elders in dit nummer lees je bijvoorbeeld een uitgebreide test van de gloednieuwe Rubikore-speakers in surround. Die diepe kennis over luidsprekers heeft DALI toegepast om de IO-12 te bouwen. Dat maakt deze hoofdtelefoon anders dan de rest. Verwacht een weelderig en correct laag, een verleidelijk midden en een stressvrij hoog, met dank aan de techniek die vertrouwt op het unieke SMC-materiaal.

En dan hebben we het nog niet gehad over de knappe afwerking en hoog comfortgehalte. De Dark Chocolate-afwerking van de IO-12 ziet er adembenemend uit, terwijl de dikke oorkussens urenlang luisterplezier garanderen. Qua techniek is de DALI-hoofdtelefoon even vooruitstrevend, met ondersteuning voor aptX HD, zeer goede noise-cancelling en een accu die 35 uur meegaat. Onderweg luister je dus in hifi-kwaliteit zonder compromissen, thuis ook. Desgewenst sluit je hem via een USB-kabel aan op je computer om hi-resaudio zonder verlies te ervaren.

Redenen genoeg om te dromen over die IO-12… maar dankzij FWD Magazine en DALI maak je kans om hem bij je thuis te ervaren.

Doe mee en win!

Wil jij deze hoofdtelefoon van Dali winnen? Dan kun je meedoen aan onze prijsvraag op onze speciale pagina. Het enige dat je hoeft te doen is antwoord geven op de vraag en je gegevens achterlaten. Over een week kiezen we de winnaar uit alle juiste antwoorden en nemen we contact op. Succes!