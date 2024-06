Apple Intelligence aangekondigd voor Mac, iPhone en iPad

De nieuwe schrijfhulp Writing Tools is ingebouwd in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia en helpt je bij het herschrijven, controleren en samenvatten van tekst. Met de Rewrite-feature van Apple Intelligence kun je kiezen uit verschillende variaties van wat je zelf geschreven hebt, om bijvoorbeeld de toon aan te passen of te zorgen dat de tekst goed aansluit bij de doelgroep. De Proofread-feature checkt je tekst op taalfouten, woordkeuze en zinsopbouw. Met de feature Priority Messages voor Mail zie je een nieuw kopje bovenaan je inbox, met daaronder dringende mails als je instapkaart of een uitnodiging voor een etentje diezelfde avond. Verderop in je inbox krijg je nu van elke mail een korte samenvatting, in plaats van de eerste paar regels van het bericht, zonder de e-mail te hoeven openen. Bij lange mailconversaties bekijk je met één tikje de belangrijkste punten. En met Smart Reply krijg je suggesties te zien voor een reactie die je snel kunt versturen. Deze feature checkt ook of een mail vragen bevat, zodat die niet onbeantwoord blijven.

Binnen Notities en Telefoon kun je nu gesproken tekst opnemen, transcriberen en samenvatten. Als je tijdens een telefoongesprek een opname start, wordt je gesprekspartner automatisch op de hoogte gesteld. Na afloop genereert Apple Intelligence een samenvatting voor je, zodat je de belangrijkste punten van het gesprek op een rijtje hebt.

Met Apple Intelligence kun je zelf afbeeldingen genereren waarmee je op een nieuwe manier kunt communiceren. Met de nieuwe Image Playground-feature maak je in leuke afbeeldingen, waarbij je kunt kiezen uit de stijlen Animation, Illustration of Sketch. In Notities is Image Playground te gebruiken via de nieuwe Image Wand, die deel uitmaakt van het toolpalet van Apple Pencil. Ook in apps als Keynote, Freeform en Pages is Image Playground beschikbaar, en daarnaast in apps van derden die met de Image Playground-API werken.

Dankzij Apple Intelligence is het nu ook makkelijker om foto’s en video’s terug te vinden. Je kunt nu zoeken met natuurlijke taal, bijvoorbeeld “Maya op een skateboard met een tie-dye-shirt aan” of “Katie met stickers op haar gezicht”. Ook zoeken in video’s is verbeterd. Nu kun je specifieke momenten in een filmpje terugvinden, zodat je direct naar het juiste stuk kunt gaan. En de nieuwe Clean Up-tool vindt en verwijdert storende voorwerpen op de foto, zonder dat per ongeluk het onderwerp van de foto verandert.

Dankzij de capaciteiten van Apple Intelligence is Siri nu dieper geïntegreerd in het systeem. Siri heeft een rijker begrip van taal en reageert natuurlijker, contextueel relevanter en persoonlijker, zodat je alledaagse taken makkelijker en sneller voor elkaar krijgt. Siri kan je ook volgen als je even hapert of je verspreekt. Daarnaast kan Siri de context van de ene vraag onthouden voor de volgende. Je kunt vragen typen aan Siri en op elk moment switchen tussen typen en spreken, zodat je altijd met Siri kunt communiceren op een manier die op dat moment handig voor je is.

Siri kan binnenkort ook dingen doen die precies zijn toegespitst op jou en de informatie op je device. Zo kun je bijvoorbeeld zeggen: “Speel die podcast af die Jamie heeft aangeraden.” Siri zoekt dan de podcast op en speelt hem af, zonder dat jij hoeft te bedenken of Jamie die aanrader in een tekstbericht of een e-mail heeft gestuurd. Of vraag bijvoorbeeld: “Wanneer komt mama’s vlucht aan?” Siri zoekt dan het vluchtnummer op en slaat de laatste route-updates van het vliegtuig erop na om je een aankomsttijd te geven.

Beschikbaarheid

Apple Intelligence is gratis te gebruiken. De bètaversie wordt dit najaar onderdeel van de Engelse (VS) versie van iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia. Sommige features, softwareplatforms en extra talen volgen in de loop van volgend jaar. Apple Intelligence werkt op iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max en iPad en Mac met M1 of nieuwer. Hiervoor moet de taal van het device en van Siri op Engels (VS) zijn ingesteld.