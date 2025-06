Apple onthult iOS 26 met nieuw design

Het meest in het oog springende kenmerk van iOS 26 is het vernieuwde uiterlijk. De interface-elementen, geïnspireerd op ‘vloeibaar glas’, geven een gevoel van diepte en transparantie. Dit zie je terug op zowel het toegangsscherm als het beginscherm. Op het toegangsscherm past de tijd zich nu dynamisch aan de achtergrondfoto en het aantal meldingen aan. Gebruikers kunnen bovendien een diepte-effect toevoegen aan hun foto’s. Het beginscherm biedt nieuwe opties, zoals transparante versies van app-iconen die subtiel opgaan in de achtergrond.

Ook apps zoals Camera en Safari profiteren van deze ontwerpvernieuwing. Hoewel de basisfunctionaliteit hetzelfde blijft, zijn de bedieningselementen opnieuw ontworpen. Zo zijn de instellingen voor videoresolutie en framerate in de Camera-app nu toegankelijk via een helder menu dat over het scherm verschijnt, wat de gebruiksvriendelijkheid verbetert.

iOS 26 brengt ook een reeks slimme functies die gericht zijn op het verbeteren van productiviteit en communicatie. Een opvallende toevoeging in de Telefoon-app is de mogelijkheid om in de wacht te staan zonder dat de gebruiker continu hoeft op te letten. De telefoon waarschuwt wanneer een klantenservicemedewerker begint te spreken en toont tegelijkertijd een transcriptie van het gesprek.

Een nieuwe vertaalfunctie wordt geïntegreerd in onder meer Berichten, FaceTime en de Telefoon-app, waardoor gesproken tekst en woorden live vertaald kunnen worden. Apple heeft nog niet bekendgemaakt welke talen worden ondersteund. Apple Music krijgt een AI-mixfunctie die liedjes naadloos in elkaar laat overlopen voor een vloeiendere luisterervaring.

Visual Intelligence is uitgebreid en geïntegreerd in de screenshottool. Deze functie stelt gebruikers in staat om op basis van afbeeldingen te zoeken en informatie zoals telefoonnummers en data uit screenshots te halen. Er is ook een directe koppeling met ChatGPT, waarmee gebruikers vragen kunnen stellen over elementen op een screenshot.

Ook CarPlay profiteert van de updates. Het systeem krijgt ondersteuning voor dezelfde widgets die al beschikbaar zijn in iOS. Bovendien zullen meldingen van telefoontjes niet langer het beeld van navigatie-apps overlappen, wat de veiligheid en het gemak verhoogt.

Apple heeft aangegeven dat sommige functies die vorig jaar werden aangekondigd, zoals de vernieuwde Siri, nog niet klaar zijn en in het komende jaar zullen verschijnen. iOS 26 wordt later dit jaar uitgebracht, en de eerste bèta voor ontwikkelaars verschijnt vandaag.