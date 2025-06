Review: Triangle Borea BR04 – Veel speaker voor weinig geld

Warm en met een ziel

De BR04’s zijn mooie speakers voor wie zich waagt aan zijn eerste hifi-systeem. Daar past de Primare I15-versterker met een WiiM Ultra-streamer helemaal bij, de Pro-Ject X2 B is dan weer iets kostbaarder dan je in zo’n verhaal zou tegenkomen. Maar het is dan ook zo’n goede draaitafel. De BR04’s zijn bovendien zeker geschikt als speakers bij een versterker met HDMI die je aan de tv hangt. Iets als de Eversolo Play die we in dit nummer bekijken, of een kleine NAD C700. Hun gevoeligheid van 90 dB betekent in elk geval dat het niet te moeilijk moet zijn om een versterker te vinden die deze Triangle-speakers kan aansturen.

Toen hij de voorman was van Soundgarden was wel het overduidelijk dat Chris Cornell een enorm vocale power in zich meedroeg. Helaas is de man tien jaar geleden overleden, de soloalbums die hij daarvoor uitbracht waren nooit briljant maar toonden wel dat hij een getalenteerde zanger was. Het thema dat hij voor ‘Casino Royal’ schreef is er zo eentje, een heel atypische Bond-nummer dat op de Borea BR04 de pure kracht van Cornells stem tentoonstelt. Triangle bouwt weergevers die vaak gezien wordt als geschikt voor fijnere muziekstukken en voorzien van een vloeiend hoog. Maar deze goedkope Borea’s zijn oorvriendelijk getuned, waardoor ze gerust zo’n rocknummer met drive kunnen brengen. Dat blijkt ook als Roon na dat 007-nummer even terug in de tijd gaat naar ‘Badmotorfinger’ uit 1991, wel via de remaster uit 2016. Ook dit doen de Triangles met overtuiging, weliswaar met een zekere beleefdheid.

Dan is ‘Bug Like An Angel’ van Mitski net iets meer iets voor de kleine Borea’s. Wanneer het 17-koppig koor de engelachtige stem van Mitski – Mitsuki Miyawaki – komt ondersteunen, groeit de omvang van het geluidsbeeld echt wel aan. Dat is mooi. Voor een betrekkelijk goedkope speaker legt de BR04 best wel audiofiele klemtonen, en die uitgebreide soundstage is er een van. Dat heeft onder meer te maken met de bijzondere waveguide rond de tweeter.

Stemmen en snaarinstrumenten, ze klinken op deze kleintjes heel vol en overtuigend, en dat op een grote soundstage. Rhiannon Giddens is sowieso een van onze favoriete stemmen uit de V.S. van dit moment, maar op haar recentste ‘But Not My Soul’-album is de cover van haar ‘At the Purchaser’s Option’ een instrumentale versie die captiveert op deze Franse speakers. Het origineel is een mooi gezongen compositie dat je op ‘Freedom Highway’ en je diep in het zuiden van de States laat vertoeven. Op het nieuwe album krijgen we het nummer zonder de tekst te horen in een arrangement voor een strijkkwartet. Heel boeiend, want bij het origineel gaat de aandacht vooral naar de zang, hier ontdek je dat de compositie zelf zéér de moeite waard is.

De mooie groene pressing van ‘My Soft Machine’ van de Britse popzangeres Arlo Parks klinkt lekker ontspannen op de Triangles. De BR04 biedt voldoende helderheid maar voegt ook een warme toets toe, want deze soms slome pop/R&B-nummers heel oorvriendelijk neerzet. Het is een mooi balans dat er wordt getroffen, waardoor je even goed nummers als ‘Impurities’ of ‘Blades’ gefocust kunt beluisteren maar ook als een warm deken in de achtergrond kunt laten spelen. Nog een voordeel aan een instapspeaker: ze zijn minder kritisch voor krakend vinyl, altijd fijn als je nog niet toe bent aan een betere draaitafel of tweedehands vinyl speelt.