Uitvinder

De principes van de green screen-technologie werden voor het eerst ontwikkeld door Larry Butler in 1940. Hij wordt de uitvinder van de green screen genoemd en krijgt deze eer, omdat hij in de film The Thief of Bagdad (1940) voor de speciale effecten (een vliegend tapijt, een vliegend paard enz.) een techniek gebruikte die bekendstaat als de ‘travelling matte’. Het is een meer geavanceerde techniek die bewegende maskers (‘mattes’) gebruikt om bewegende objecten of personen te isoleren van de achtergrond, zodat ze later kunnen worden gecombineerd met een andere achtergrond. Er werd dus met twee lagen film gewerkt. De resultaten ervan leverden hem zelfs een Academy Award op voor speciale effecten.

Maar… in 1933 waren er ook al hele speciale scènes te zien in The Invisible man, gemaakt door James Whale. Een man wordt door een serum onzichtbaar en de filmmakers gebruikten de ‘velvet matte’-techniek, waarbij de acteur fluwelen stoffen droeg tegen een zwarte achtergrond. Die plekken werden dan ‘onzichtbaar’. Het is ook een vroege vorm van visuele effecten.