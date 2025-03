Electrocompaniet ECI6DX MKII

Behuizing en aansluitingen

De behuizing van de geïntegreerde versterker is zwaar en oogt oerdegelijk. De kwaliteit van de gebruikte materialen is hoog en lijkt hiermee bestand voor een lang leven. De robuuste bouw, glanzende oppervlakten en de combinatie met goudkleurige hardware maken deze geïntegreerde versterker tot een perfecte relikwie bij films of series in dit futuristische genre. Het front van de ECI 6 DX MKII is vervaardigd uit hoogglans perspex en heeft enkel een powerswitch en vier bedieningsknoppen waarmee je het volume regelt en door de muziekbronnen bladert. Links op het front is een ruim display geplaatst die in grote blauwe karakters de bronkeuze aangeeft, een blauwe power-LED die gemotoriseerd om het bedrijfslogo draait en een groene LED die oplicht wanneer de versterker op de achtergrond taken uitvoert, zoals het indexeren van een muziekserver of NAS.

Op de achterzijde heeft de fabrikant behalve kwalitatief solide luidsprekerterminals drie single-ended lijningangen en een gebalanceerde XLR-lijningang opgenomen. Hiernaast beschikt de versterker over zowel een RCA- en een XLR-lijnuitgang waarop een additionele eindversterker of, misschien ook leuk, analoge bandrecorder kan worden aangesloten. Digitaal beschikt de ECI 6 DX MKII over twee optische Toslink ingangen, twee coaxiale S/PDIF ingangen een USB-A én USB-B poort. Om de versterker naadloos te integreren in een huisautomatisering omgeving heeft de versterker een RS-232 poort, beschikt deze over een RJ45 netwerkaansluiting en heeft deze trigger aansluitingen om additionele eindversterkers in of uit te schakelen. Draadloos heeft de versterker een wifi en bluetooth interface zodat je muziek kunt streamen op de manier waarop jij dit wilt.